¿Qué pasa con 'Soy Leyenda 2'? La esperada secuela de la película de ciencia ficción con Will Smith recibe una actualización por parte de Michael B. Jordan

Hace ya casi dos años se anunciaba la puesta en marcha de una secuela de 'Soy Leyenda' en la que Will Smith regresaba acompañado de un nuevo personaje interpretado por Michael B. Jordan. Sin embargo, las noticias sobre cómo avanza el proyecto han sido bastante escasas desde entonces y ahora ha sido Jordan quién ha aclarado cuál es el estado actual de 'Soy Leyenda 2'.

"Todavía estamos trabajando en el guion"

El protagonista de la saga 'Creed' ha desvelado en exclusiva a People que está deseando trabajar con Smith, pero también ha dejado claro que no tiene pinta de que vayamos a poder ver 'Soy Leyenda 2' en un futuro cercano:

Todavía estamos trabajando en el guion y poniéndolo a punto. No tiene fecha de estreno ni nada por el estilo. No sé exactamente dónde la vamos a rodar, pero me hace mucha ilusión ponerme delante de la cámara con él. Siendo alguien a quien admiro desde hace mucho tiempo, poder trabajar con Will es algo que me hace mucha ilusión. Estoy muy emocionado.

No me sorprendería nada que en Warner estén esperando a ver la respuesta del público hacia 'Bad Boys: Ride or Die' antes de pisar el acelerador con 'Soy Leyenda 2'. A fin de cuentas, la imagen de Smith quedó bastante dañada tras el bofetón que dio a Chris Rock en los Óscar y eso puede dañar su capacidad para llevar espectadores al cine.

También puede ser que simplemente todavía no hayan dado con un guion que satisfaga a todas las partes. Recordemos que trabajando en él está Akiva Goldsman, quien ya coscribió el de la primera entrega junto a Mark Protosevich. Lo curioso es que Smith comentó hace meses que ya tenían el guion, por lo que es evidente que algo no funcionaba para que todavía sigan con eso.

