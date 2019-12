'The Flash' ya tiene fecha de estreno: el superhéroe de DC volverá a los cines en 2022

Warner ha anunciado durante las últimas horas las fecha de estreno de dos de sus películas más esperadas. Anoche nos enterábamos de que 'Matrix 4' iba a llegar a los cines el 21 de mayo de 2021 y ahora es el turno de 'The Flash', pues podremos ver la primera aventura en solitario del velocista interpretado por Ezra Miller el 1 de julio de 2022.

El baile de directores

La duda que queda es que el proyecto ha sufrido multitud de cambios durante estos años, sobre todo en la silla del director. Primero ficharon a Phil Lord y Chris Miller. Tras su marcha se contaba con que Seth Grahame-Smith se ocupase de la puesta en escena, pero abandonó el proyecto por diferencias creativas, lo mismo que sucedió en el caso de Rick Famuyiwa. Más tarde fue el turno de John Francis Daley y Jonathan Goldstein, pero parece que finalmente las riendas quedan en manos de Andy Muschietti.

Demasiado baile de nombres para estar seguros de que esta ocasión será la buena. Eso sí, la relación de Muschietti con el estudio es muy buena tras el gran éxito de su adaptación de 'It' y todo apunta a que esta vez no surjan discrepancias con el estudio o con Miller, quien lleva tiempo apostando por darle un tono más oscuro a 'The Flash'.

Recordemos que el libreto correrá finalmente a cargo de Christina Hodson, la guionista tanto de 'Bumblebee' como de la inminente 'Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn)'. Esperemos que no haya más problemas, que si todo sale bien esta vez supondrá un retraso de cuatro años respecto a la fecha inicialmente prevista.

Por el momento, Miller está ocupado con la tercera entrega de 'Animales fantásticos', cuyo rodaje arrancará en primavera de 2020. Imagino que luego se pondrá manos a la obra con la esperada 'The Flash'.

