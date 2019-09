'The New Mutants' y la odisea de su estreno: qué ha pasado con el spin-off de 'X-Men'

Los últimos rumores aseguran que la película ha visto silenciada y eliminada del metraje toda referencia al universo mutante de Fox para, tal vez, aprovecharse de un título "Disney Original" a la manera de algunos de Netflix que en realidad no lo son. El caso es que el 13 de abril de 2018 'The New Mutants' debería haber llegado a los cines y todavía sigue en la nevera.

Donde dije mutie digo mute

Si bien la película de terror y mutantes adolescentes tiene un estreno (ahora) previsto para abril de 2020, su título no se escuchó en ningún momento del D23, por lo que no tampoco sería descabellado que el ya legendario maldito título de Josh Boone todavía no vea la luz del entonces. Si se retrasa una vez más continuará con el peligroso patrón de reseteos y congelados que llevan dañando a la película desde casi el primer día.

De todos modos, uno nunca sabe a cuál de las realidades que rodean esta película debería atenerse. Los últimos pases parecen haber obtenido una recepción ampliamente positiva, aunque se dice que en Disney no están demasiado impresionados, y que, además, su contenido para adultos empieza a ser un problema.

Josh Boone salía de 'Bajo la misma estrella' con un proyecto bajo el brazo gracias al impresionante éxito de su película, que con apenas doce millones de presupuesto terminó sumando más de trescientos en todo el mundo. Ese éxito, también crítico, demostró que el director estaba listo para el siguiente escalón. Fue entonces cuando Boone decidió que podía adaptar la creación de Chris Claremont y Bill Sienkiewicz.

Para hacerlo, el director encargó a su amigo Knate Lee que hiciera un cómic para ilustrar el potencial de su película, 'The New Mutants'. El cómic de Boone y Lee fue enviado a Simon Kinberg, guionista y productor detrás de varios títulos recientes de X-Men, al que le gustó, y sintió que podría ser un proyecto que valía la pena realizar.

Por entonces las películas de X-Men de Fox estaban intentando dar un giro y demostrar que sus películas podrían ser oscuras, como 'Logan', o "adultas" en otro sentido, como 'Deadpool'. Si bien 'The New Mutants' se inclinaba más hacia un público adolescente, la película estaría diseñada de manera más intensa y cercana al terror, algo que refrescaría la franquicia. Además, todo pintaba increíble: el nuevo rey del cine de adolescentes haciendo su magia para lograr una película que pudiera atraer a ese público.

Malos tiempos para la lírica mutante

Fox da luz verde y Boone y Lee proceden a trabajar en un guión basado en su cómic. En ese momento ambos autores confiaban en que fuera el inicio de una nueva trilogía de películas de superhéroes, aunque el plan, sin embargo, era simplemente hacer una película independiente y que solo tuviera conexiones sueltas con las otras películas.

Simon Kinberg y Lauren Shuler Donner se unieron como productores. En el proceso de escritura, Boone contó con la aprobación del co-creador Bill Sienkiewicz, que afirmaba que el guión y las ideas que Boone detallaba estaban en el camino correcto, habiendo descubierto una forma de traducir el material de manera rica, y no solo copiando los cómics.

Mientras ambos continuaban afinando el guión, Fox se encontró con el inesperado y brutal éxito de la película con Ryan Reynolds. Fue tal que superó las expectativas de todos, convirtiéndose prácticamente en un fenómeno cultural. No había dudas de que una secuela debía ponerse en marcha lo antes posible mientras Boone y Lee comenzaban con las sugerencias de casting, con los nombres de Anya Taylor-Joy y Maisie Williams sobre la mesa.

La compañía se encontraba con una película de terror donde "Stephen King se encuentra con John Hughes", y donde diferentes personajes de los X-Men podrían estar involucrados, aunque todo apunta a que fueron escritos en posteriores reescrituras. Todo estaba a punto de caramelo de cara a la pre-producción y con una fecha marcada en el calendario de estrenos: 13 de abril de 2018.

El rodaje tuvo lugar entre el 10 de julio y el 16 de septiembre de 2017. Ya entonces la producción estaba resultando estresante para Boone, quien sintió que sus ideas de horror estaban siendo "neutralizadas" en el proceso de rodaje. Pero eso no fue nada en comparación con los problemas que el cineasta tendría que enfrentar durante una postproducción intensa, extensa, excesivamente prolongada y, en última instancia, frustrante.

Mientras se armaba la película, los productores la promocionaban como una mezcla súper heroica de 'El club de los cinco' y 'Alguien voló sobre el nido del cuco', sin duda una perspectiva novedosa y atractiva. Josh Boone entregó una versión de la película con la que se sintió feliz, y obtuvo buenas calificaciones de los pases de prueba, que colocaron la película al mismo nivel que 'Deadpool'.

Aún así, se hicieron planes para tomar tres días más de rodaje adicional, a fin de hacer que la película fuera más cercana para los jóvenes. Pero cuando salió el trailer con el estreno de 'IT' quedó claro que la gente quería la película de terror que se veía en el trailer. Entonces a Fox le dio por volver la película a la visión original de Boone.

Lo que debería haber sido un feliz giro de los acontecimientos inició una cadena catastróficas desdichas para la película de superhéroes de Fox. En enero de 2018, la fecha de estreno se retrasó a finales de febrero de 2019, aparentemente por dos razones. Permitiría que la película fuera más destinada a los aficionados al horror y le daría un poco de margen de maniobra después del estreno de 'Deadpool 2'. A pesar de todo, no pasó mucho tiempo antes de que la fecha de estreno se retrasara nuevamente. Esta vez, para evitar a 'X-Men: Fénix Oscura'.

En este punto, había serias preocupaciones sobre si Fox se encontraba lidiando con otro fiasco como la desgraciada 'Cuatro Fantásticos' del otro Josh (Trank). Pero Fox estaba dispuesta a enfatizar que, con suerte, esta situación mejoraría, ya que el estudio estaba trabajando con Josh Boone en estos retoques (al contrario que con la fulminación de Josh Trank). Sin embargo, estaba claro que la postproducción se estaba volviendo más agitada de lo previsto inicialmente, y además incluía una nueva trama secundaria de antagonistas.

Había planes para comenzar a volver a rodar en septiembre de 2018, aunque más adelante se confirmaría que esos retoques no habían tenido lugar. Esas tomas adicionales se perdieron en la apretada agenda de los actores y en el comienzo de la fusión actual de Fox.

La irrupción de Disney en la adquisición de Fox dejó a la película congelada. Estaba claro que con la compra, el estudio esperaba introducir a los personajes de X-Men dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, y eso significaba que posiblemente le trajera sin cuidado el último par películas de superhéroes de Fox, Fénix y New Mutants.

¿Dónde demonios está la película?

Por desgracia, aquí es donde la historia se vuelve más trágica. Con Fox en un estado de cambio total, no estaba claro qué pasaría con todos los títulos no estrenados. Era evidente que 'The New Mutants' probablemente no cumpliría su fecha de estreno del 9 de agosto de 2019, especialmente con los reshoots aún sin hacer. Se anunció a principios de este año que la película planeaba estrenarse en cines el 3 de abril de 2020. Esta fecha dio algo de confianza, y parece que los planes para los nuevos retoques y la fecha de lanzamiento aparentemente finalizada y aprobada por Disney significarían que finalmente está lista para salir.

Por desgracia, el fracaso de la última película de X-Men hizo que Disney frenase sus planes para 'The New Mutants'. Sus prioridades fueron modificadas, poniendo nerviosos a los "supervivientes" de Fox. Si bien Disney no ha cambiado aún la fecha de estreno actual, la historia de la película sugiere que es posible otro retraso, y más con Disney + a la vuelta de la esquina, lo que hace pensar que tal vez 'The New Mutants' no vaya a tener un estreno en cines.

A estas alturas de la historia parece más probable que Disney trate de reducir pérdidas y lance la película en su servicio de streaming sin hacer demasiado ruido. Lo que una vez fue un título prometedor se ha convertido en una historia trágica con un reparto talentoso, un director prometedor y una nueva e interesante versión de la historia de los personajes.