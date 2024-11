Tim Burton hará el remake de un clásico de ciencia ficción de los 50, pero tiene que romper una maldición de su carrera para seguir el éxito de 'Bitelchús Bitelchús'

Tras el éxito de 'Bitelchús Bitelchús', la próxima película de Tim Burton supondrá el regreso del visionario director a un terreno movedizo para él. Si la secuela de este año ha supuesto su mayor éxito en mucho tiempo con 450 millones de dólares en taquilla, se dice que la próxima película en la que está trabajando es un remake del clásico de culto de ciencia ficción y terror de 1958 'El ataque de la mujer de 50 pies' (Attack of the 50ft Woman), pero Burton debe tener cuidado con esta elección.

El señor de los remakes... pochos

No ha tenido buena suerte el director con sus reinvenciones de clásicos a nivel crítico. El remake de acción real de 'Alicia en el País de las Maravillas' no convenció a la crítica a pesar de recaudar mil millones en taquilla, iniciando así una serie de fracasos como 'Sombras tenebrosas' y 'Dumbo', que no lograron recuperar la aprobación de la crítica para Burton. Ahora, con Burton de vuelta a la apreciación general con 'Miércoles' parece que está en otra racha creativa.

El historial de Burton con los remakes cinematográficos es muy irregular, aunque su 'Batman' (1989) y 'Frankenweenie' (2012), si puede considerarse remakes, fueron merecidamente aclamadas. Sin embargo, la desastrosa 'El planeta de los simios', de 2001 y su 'Charlie y la fábrica de chocolate', de 2005, presentan algunos momentos realmente chirriantes, que tampoco han envejecido bien. Lo cierto es que ninguno de sus remakes recientes, quizá salvo 'Dark Shadows', se adaptaba del todo bien a su estilo.

Burton parece estar revigorizado creativamente tras 'Bitelchús 2' y el remake podría beneficiarse de su amor por la ciencia ficción de época. Una mirada retrospectiva a las películas de terror de Tim Burton demuestra que 'El ataque de la mujer de 50 pies' encaja mejor con el autor de 'Mars Attacks' y 'Ed Wood' que 'Dumbo', ya que siempre le han apasionado las películas de serie B de los años 50 y el género basura.

