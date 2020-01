’Las Tortugas Ninja’ tienen una serie de acción real en desarrollo para Netflix, según We Got This Covered

Llevamos unos cuantos años sin saber prácticamente nada de las Tortugas Ninja, más allá de su divertido crossover con el hombre murciélago en 'Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles' y de su nueva serie animada 'Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles' para Nickelodeon.

La última vez que los quelonios se pasearon por la gran pantalla en acción real fue el pasado 2016 con la divertida 'Fuera de las sombras'; un batacazo en taquilla que sólo recaudó 245 millones de dólares en todo el mundo —casi la mitad que su predecesora—, y que sumió a la franquicia en un letargo del que podría salir más pronto que tarde.

Hace una temporada, el co-creador de los personajes, Kevin Eastman, dejó caer la posibilidad de que los superhéroes neoyorquinos volviesen a la carga en una serie de televisión live-action que ya estaba en sus primeras fases de desarrollo. Ahora, desde el medio We Got This Covered afirman que sus fuentes —según dicen "las mismas que informaron de que Bill Murray volvería para 'Cazafantasmas 3' y que Scream tenía un reboot en marcha"— han confirmado que este show está en camino y en dirección a Netflix.

Tal y como comentan, las nuevas aventuras de Leonardo, Raphael, Donatello y Michelangelo estarían producidas por Nickelodeon, dirigidas a adolescentes, y contarían con un tono similar al de los cómic originales —tal vez algo crudo y oscuro de más para un público de esa edad—. Por el momento se baraja una posible fecha de estreno a lo largo del año 2021, pero, se estrene cuando se estrene, yo estoy a bordo sin pensármelo dos veces. Turtle power!

Vía | We Got This Covered