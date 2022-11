La isla de las tentaciones 5: Ana abandona el programa al grito de "Me voy para Murcia" tras ver lo que ha hecho su pareja

A falta de tres episodios para cerrar el chiringuito, 'La isla de las tentaciones 5' ha puesto el turbo a la hora de ir cerrando tramas, que luego no hay tiempo. La última, la de Ana y Cristian, la última pareja que entró en la isla y, por lo que parece, la primera en irse. Pero no de la mano, precisamente.

"Que le jodan"

Ana ya fue calentita a la hoguera, creyendo que iba a ver imágenes que no le iban a gustar un pelo, pero esperaba que al menos su novio se acordase de ella. Lo que descubrió fue bastante peor: Cristian y María de los Ángeles se besaban y se hacían masajes que volaban los límites que se habían puesto. Vamos, que Ana no formaba parte de sus prioridades en absoluto.

La muchacha empezó a musitar un "Qué engañada he estado todo este tiempo, no me ha querido nunca" y asegurar que Cristian se iba a arrepentir de todo aquello, pero convencida de que ya lo aclararían en el final. Un final que no llegará para ambos. Y es que en las siguientes imágenes se podía ver al murciano y su tentadora teniendo sexo, suficiente para que Ana cogiera y se marchara a la villa en busca de sus maletas.

¡Qué puto sinvergüenza, tío! ¡Qué puto sinvergüenza de mierda! ¿Cómo me ha hecho eso? Que le jodan, que me voy para Murcia.

El programa terminaba con el cliffhanger, pero en la previa de la semana siguiente vimos a la mismísima Sandra Barneda en pijama, más involucrada que nunca (en la edición más sosa) ayudándola a llevar las maletas, así que todo parece indicar que el abandono es real. Si es que las relaciones a distancia (concretamente, a 500 metros de distancia, más o menos) nunca acaban bien.