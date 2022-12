La isla de las tentaciones 5: quién es Álvaro, el frutero VIP que está llevando a Javi por el camino de la amargura

Se acerca la final de La isla de las tentaciones y están empezando a caer incluso los concursantes más inesperados. Una de las sorpresas de la última gala fue ver a Claudia cayendo en la tentación con Álvaro, uno de los solteros VIP que no es la primera vez que participa en el reality.

Ya se conoce la isla

Álvaro Boix tiene 23 años y es de Elche (Alicante). Ha trabajado como frutero y es un apasionado de los viajes y del deporte. Su cuenta de Instagram ronda los 245.000 seguidores y su cuenta de TikTok los 99.700.

Saltó a la fama en la temporada 4 de La isla de las tentaciones. Entró como pareja de Rosario Matew, con quien llevaba cuatro años y cuya relación definía como un "bucle de infidelidades". Finalmente, la pareja se rompió en el programa y cada uno siguió su camino. También pasó por el concurso 'Baila conmigo'.

En el reality, entró como uno de los tres solteros VIP de la edición y reveló su pasado en común con Laura: ambos se conocieron en una fiesta de Alicante y tuvieron un lío, estando ella con Mario. Si bien, no ha habido un nuevo acercamiento entre ambos, sí que ha sido motivo de conflicto para la relación de Mario y Laura.

En cuanto a su relación con Claudia, la concursante siempre lo ha señalado como el soltero con el que mejor conectaba aunque hasta la gala 11 no se ha visto un avance real entre ellos. Desde el destierro de Claudia se les veía muy juntos y al final pasó lo inevitable: acabaron besándose. No obstante, ella no parece muy feliz con eso ya que le preocupa la reacción que tendrá Javi cuando lo vea.

La isla de las tentaciones se emite los jueves a las 22:00 en Telecinco y 'El debate de las tentaciones' los lunes a las 22:45 en Cuatro.