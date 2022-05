Supervivientes 2022| Desi Rodríguez es expulsada por la audiencia y se produce un inesperado abandono: "Ya no aguanto más"

Nueva polémica en Supervivientes. El programa de Telecinco anunció en el programa de anoche quién era el parásito elegido por la audiencia para ser eliminado de la competición pero los acontecimientos dieron un vuelco cuando uno de ellos abandonó.

"No puedo más"

Tras la ceremonia de salvación, en la que Kiko se salvó de la nominación, finalmente fue Desy la elegida para convertirse en nuevo parásito junto a Juan en Playa Paraíso. La duda sobre quién de los dos se iría se resolvió en Supervivientes: Conexión Honduras, donde se anunció que la audiencia había decidido que Desy debía ser la expulsada definitiva.

Inesperadamente, Juan entró en pánico y se derrumbó ante la decisión de la audiencia. El cómico se mostró tajante en su decisión de abandonar el programa, aunque para ello tenga que pagar una multa: "Yo ya no aguanto más. Me voy, me marcho, ante todo está mi salud".

Mientras que Desy ha manifestado reiteradamente su voluntad de permanecer en el programa desde las pasadas nominaciones, Juan ha venido haciendo lo contrario. Tras la expulsión de Ainhoa, comentó su deseo de ser el siguiente expulsado por la audiencia, ya que se encontraba agotado, física y mentalmente, y la idea de pasar otra semana aislado en Playa Paraíso es más de lo que podía soportar.

La organización de Supervivientes no puso ninguna pega ante el abandono de Juan, decisión que despertó suspicacia en redes sociales (¿se mostrarían tan permisivos si quien hubiera decidido abandonar fuera, por ejemplo, Kiko?).

Sorprendentemente, todo esto no supuso la salvación automática de Desi, que también fue expulsada aunque dejando a la audiencia, una vez más, la decisión de repescar o no a la concursante. Los resultados se revelarán a principios de esta semana.