Supervivientes 2022: estos han sido los últimos concursantes eliminados del programa

La edición 2022 de Supervivientes acumula ya cuatro capítulos. En los dos primeros, no se realizó ninguna expulsión definitiva, ya que el concursante elegido por nominación, Rubén, no regresó a España sino que se trasladó a Playa Paraíso como parásito. En las dos últimas galas sí hemos podido conocer los primeros concursantes en salir del programa.

Doble parásito

En la tercera gala, entre los nominados fue Charo la elegida para convertirse en otro parásito de Playa Paraíso, junto a Rubén. La concursante se sorprendió ante su nuevo papel en el programa y manifestó su deseo de abandonar y volver a casa aunque finalmente se quedó.

El pasado domingo, en el que se decidió quién iba a ser el expulsado definitivo entre los dos parásitos, Charo y Rubén, la audiencia decidió que fuera Charo la que abandonara la competeción. "No me vuelvo contenta, pero sí tranquila. Siento muchísimo que, aunque este fuera mi gran sueño, no lo he cumplido bien" declaró la ya ex concursante.

En la cuarta gala y después de que Desi y Ana lograran la inmunidad, se anunció otra ronda de nominados: Ainhoa, Alejandro, Juan y Kiko. De entre los cuales, la audiencia salvó a Alejandro, Juan y Kiko, siendo Ainhoa la elegida para abandonar la Palapa y dejando a Juan e Ignacio como los nuevos líderes de equipo. Así pues, Ainhoa se ha convertido en el nuevo parásito y deberá convivir junto a Rubén hasta la resolución del duelo final en la próxima Conexión Honduras.

Tras anunciar su nominación, Ainhoa se dirigió a Marta: "Para mí está siendo un reto y la que más me has enseñado has sido tú, que eres quien va más directa. Me he superado porque nunca pensé que caería en tus provocaciones. Eres una crack", a lo que esta contestó "Me alegro de lo que me estás diciendo, de verdad. Te digo también de corazón que no has entrado de la misma forma, pero sí de manera sibilina".

Supervivientes se emite cada jueves a las 22:00 en Telecinco.