"Aquí huele a marihuana, huele muchísimo a marihuana". Belén Esteban y compañía la lían en el nuevo tráiler de '¡Sálvese quien pueda!' de Netflix

Después de que Telecinco cancelara '¡Sálvame!' y optara por 'TardeAR' (estrategia que, de momento, no le está funcionando demasiado bien), Netflix anunció que recuperaría el formato pero con notables modificaciones. Para ir abriendo boca, ha lanzado un nuevo adelanto de '¡Sálvese quien pueda!'.

"Espik in inglish?"

'¡Sálvese quien pueda!' es el spin-off viajero del programa que aguantó 14 años en emisión hasta que Telecinco decidió cancelarlo. En vez de galas de cuatro horas, Netflix mostrará cómo los colaboradores viajan para pedir trabajo en programas del corazón de todo el mundo.

Belén Esteban, Kiko Matamoros, Terelu Campos, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño protagonizan este docurreality que se estrena el próximo 10 de noviembre y que ya ha presentado un nuevo adelanto.

En el tráiler, los colaboradores campan a sus anchas por las playas de Miami y le piden ayuda a un bañista: "Speak in english? Photo? One, two, three, four... allí" le pregunta Esteban en inglés macarrónico.

Mientras se hacen la foto, una fan viene corriendo a pedirle a Esteban que le dé la receta de su famoso gazpacho: "No le des la receta, que te plagia el gazpacho" le insta Víctor Sandoval. "Ahora te doy una botella. La receta no te la doy, qué coño te la voy a dar" contesta ella. "Aquí huele a porro, a marihuana. Huele muchísimo a marihuana" añade Terelu.

