Así ha reaccionado Moisés Laguardia a la victoria de Óscar Díaz en 'Pasapalabra', que arrasó en audiencias con su programación especial

Antena 3 hizo doblete la noche del miércoles 15 de mayo, con el episodio de 'Pasapalabra' de la entrega del bote a Óscar Díaz y su visita previa a 'El hormiguero' junto a Moisés Laguardia. El ya exconcursante tuvo que despedirse definitivamente del programa, aunque se fue con 162.000 euros en el bolsillo.

"La vida sigue"

'Pasapalabra' entregó anoche el bote de 1.816.000 euros a Óscar Díaz, un año y dos meses después de que Rafa Castaño hiciera lo mismo. Al igual que sucedió con Orestes Barbero en su momento, la victoria de su compañero implicaba también su marcha del programa.

El riojano compartió la emoción del momento con su compañero cuando este fue proclamado ganador del bote: "Yo me he quedado sin palabras también. Enhorabuena. Tú pudiste llegar a 25 (aciertos), lo has conseguido. Hay mucho trabajo detrás, me alegro un montón" le dijo a Díaz.

El momento de la victoria de Óscar Díaz

Laguardia no se fue con las manos vacías, ya que contaba con los 162.000 euros que ha ido acumulando a lo largo de 245 programas. Cuando Roberto Leal reconoció su mérito como concursante, estas fueron sus palabras de despedida:

"Muchas gracias, ha sido una fiesta diaria. Casi un año ha durado este sueño, la verdad es que ha sido increíble, y ahora la vida sigue. Este programa para mí ha sido una casa y os voy a echar de menos".

¿Cómo ha ido en audiencias?

La doble apuesta de Antena 3 por enlazar la visita de los concursantes a 'El hormiguero' con el episodio del bote en prime time le salió bien, al menos en cuanto a audiencias: el programa de Pablo Motos anotó su máximo de temporada con 21.9% de share y 2.911.000 espectadores.

Aunque fue lo más visto del access prime time, la cadena se llevó el gato al agua definitivamente poco después con el programa de 'Pasapalabra', que anotó también su máximo de la temporada y fue lo más visto de todo el día con 30.1% y 3.243.000 espectadores.

