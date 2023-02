El drama de Elena se hace grande en 'La isla de las tentaciones 6': se niega a ir a la hoguera a ver más imágenes de su novio teniendo sexo con otra

Elena y David, Barbie y Ken, empezaron 'La isla de las tentaciones' queriéndose muchísimo, pero David en cuanto pudo empezó a acostarse con María, su tentadora particular. Y no es que lo haya ocultado precisamente. De hecho, su novia lo ha visto y el bajón por su parte ha sido tal que ha preferido saltarse la siguiente hoguera, por lo que sea.

Una retirada con secuencias

Elena ha decidido que prefiere quedarse en la villa para que la cabeza no le haga tururú, algo que a Sandra Barneda no le ha sentado bien, y ya ha alertado que habrá consecuencias. De momento, sus compañeras verán el vídeo por ella y le contarán lo que ha pasado mientras la muchacha le da vueltas a los siguientes pasos a dar.

Antes de que sus compañeras se fueran a la hoguera dejó caer que su novio le daría explicaciones mientras ven las imágenes, lo que hace pensar en que va a pedir una Hoguera de Confrontación. O eso, o se va a ir con viento fresco aprovechando que todo el mundo está centrado en otro set de rodaje.

Mientras tanto, David, su todavía novio, no muestra ningún tipo de remordimiento al respecto: una vez hecho el mal, ha decidido repetirlo hasta que ya no pueda más. ¿Me he equivocado una vez? No: doscientas. Perdóname si puedes, me dejé llevar, etcétera. Ya sabéis. La mandanga de siempre.