'First Dates': la soltera de Candás critica que su cita lleve el pelo teñido de azul. "Parezco Barbie, pero soy Nancy camionera"

En 'First Dates' se lleva mucho aquello de "haced lo que digo, no lo que hago". Ángeles vino a su cita con el pelo teñido de rosa, pero vio con muy malos ojos que Antonio tuviera el pelo azul "a su edad".

Blue Valentine

Ángeles tiene 50 años y trabaja como peluquera en Candás (Asturias). Se describe como "el ave fénix", porque la han intentado hundir tanto hombres como mujeres pero nadie ha podido con ella: "Tengo un imán para los cucarachos". Vino buscando alguien con tres dedos de frente y que le entrara por los ojos.

Antonio es albañil, tiene 55 años y vive en Santander. Le encanta cambiarse el color de pelo y ahora lo lleva azul. Algo que no convenció para nada a Ángeles en cuanto lo vio: "Viene vestido demasiado sport y no veo lo del pelo azul para la edad que tiene".

A él tampoco le terminó de encajar su estilo: "No me mola mucho el rollo pin-up, me va más el rollo perroflauta, hippy, rockera". Ángeles le explicó su mala suerte en el amor y la clave de su forma de vestir: "Me encanta el rosa. Parezco Barbie, pero soy Nancy camionera".

Eso sí, Ángeles se asustó un poco cuando Antonio le explicó que sus dos exparejas habían muerto jóvenes: "Vade retro Satanás" exclamó como protección. Coincidieron más en el gusto musical, ya que a ninguno les gustaba el reggaeton y Antonio se declaró fan absoluto del heavy: "No se nota" apuntó ella.

Pero su verdadera pasión era la lectura, un hobby que había descubierto recientemente: "No tengo el graduado escolar, no sé ni multiplicar, pero no he parado de leer". Algo que a Ángeles le pareció admirable, pese a no terminar de conectar con ese positivismo incurable.

Ella explicó que era "como la sidra el Gaitero, famosa en el mundo entero", aunque le costaba relacionarse con la gente porque no les gustaba que fuera tan sincera. Así que Antonio fue sincero con ella en la decisión final y le dijo que solo podrían ser amigos, porque a él le gustaba más el "estilo 15M".

