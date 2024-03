'First Dates', una soltera de Pontevedra se pone a imitar a Lina Morgan en su cita. "Aunque no sea bueno echarse flores, tengo un nivel cultural muy alto"

En 'First Dates', como en muchos realities, es habitual que pesquen concursantes a través de redes sociales. Cuando Fernando vio que Merce rompía la cuarta pared y no paraba de mencionar su canal de Youtube, le quedó claro que la mujer no había venido precisamente a buscar el amor.

Gracias por venir

Fernando tiene 55 años, vive en O Barco de Valdeorras (Ourense) y trabaja como celador y cantautor. Se presentó como alguien simpático y muy extrovertido: "Aunque no sea bueno echarse flores a uno mismo, tengo un nivel cultural muy alto". Buscaba una mujer alegre, a la que le gustara hacer cosas culturales.

Merce viene desde Pontevedra, tiene 51 años, es actriz y humorista. Se define como intensa, espontánea y con el humor por bandera. Al verla, Fernando pensó que tenía "una cara guapa y buenas piernas".

A ella le gustó saber que colgaba canciones suyas en redes sociales, porque también le encantaba la música. Cuando bromearon sobre la posibilidad de hacer un dúo musical, Carlos Sobera se les unió: "Si me necesitáis, me avisáis y hacemos un trío".

Jugando al Rasca del Amor, Merce dijo que su prototipo de hombre ideal era Jesús Vázquez (mirando directamente a cámara) y, aunque al ver a Fernando sin gafas le dijo que iba muy guapo, en realidad no era "el tipo de atractivo que estaba buscando": "Lo veo muy parado para como soy yo. Es la típica persona que, si la viera por la calle o en la discoteca, no me hubiera fijado en él".

Merce mencionó cada dos por tres su canal de Youtube (La Morgan Gallega), algo que no le terminaba de cuadrarle a Fernando, no solo porque pensaba que el humor de Lina Morgan ya estaba un poco anticuado, sino porque vio claramente que ella venía a promocionarse: "No ha venido buscando el amor, sino a darse publicidad".

Lo confirmó cuando ella le hizo un show en el reservado, imitando a Lina Morgan y él le siguió el juego sacándole las botas cuando ella se espatarró en el sofá. En la decisión final, él se picó un poco cuando ella le dijo que no le encajaba físicamente y acabaron los dos lánzandose pullitas pasivo agresivas y despidiéndose con dos besos muy tensos.

