'First Dates': la soltera de Salou busca un vaquero que la dome. "No me gustan tan rubias ni tan maquilladas"

De todo hay en la villa de 'First Dates'. Tanya vino buscando a su vaquero y creyó encontrarlo en Andrés, aunque la realidad es que él le hizo la cruz desde el primer momento porque no le gustó su vestido de brilli-brilli.

Cowboy de medianoche

Tanya tiene 37 años, es domadora y profesora de equitación y vive el Salou (Tarragona). Cada vez que se mira al espejo, le gusta lo que ve. Vino con un modelo de hombre en mente: "Estoy buscando mi vaquero, para que me dome un poquito".

Andrés tiene su misma edad, también es profesor de equitación y es de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). Está harto de que se le acerquen las chicas por el interés, al enterarse de que tiene caballos. "¿Eres mi vaquero?" le preguntó Tanya nada más verle. "Depende" le cortó él.

A ella le gustó físicamente, mientras que a él le repelió su pelo rubio y su vestido de brilli-brilli. Hablando de su edad, Tanya estaba convencida de que parecía más joven pero Andrés no se lo tragó: "Tiene más de 40, 37 no tiene seguro".

Tanya le dijo que estaba encantada de haber encontrado a su vaquero y él se santiguó ante la idea: "¡Dios me libre!". Ella comenzó a hablar de su perro y le dijo que sabía bailar y cantar: "Lo estoy preparando para Got Talent". Andrés casi se atragantó con la comida.

Cada vez que ella abría la boca, le producía más rechazo: "Lo que más me gusta de Tanya... es nada, lo siento". El cénit de la cita fue cuando ella se ofreció a cantarle algo y Andrés se negó en rotundo: "No quiero escucharte cantar, ni a ti ni a nadie" y le instó a comer y callar.

Al final no pudo hacer nada para evitar que se marcara un solo cantando 'Hopelessly devoted to you' en plena decisión final. Tanya aceptó encantada a tener una segunda cita pero Andrés soltó todo su arsenal: "Me parece una mujer demasiado imponente. No me gustan tan rubias, ni tan maquilladas. Me he asustado cuando ha dicho lo de que aquí estaba su vaquero".

