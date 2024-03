Florentino Fernández desveló en 'El hormiguero' la parte que se inventó de 'Kung Fu Panda 4'. "No hablo inglés pero lo camuflo que te cagas"

El invitado de anoche en 'El Hormiguero' fue Florentino Fernández, que recordó la palabra inventada que se le ocurrió para el doblaje de 'Kung Fu Panda 4', así como aquella vez que conoció a Jack Black y Dustin Hoffman durante la promoción de la saga.

"Me dejé guiar por lo que veía en la pantalla'

Florentino Fernández presentó 'Kung Fu Panda 4', la nueva entrega de la saga de DreamWorks en la que vuelve a poner su voz al protagonista. La película lleva en cines desde el 8 de marzo y trae de vuelta a Po en una nueva aventura, en la que tendrá que encontrar a su sucesor como Guerrero del Dragón.

Tras una lamentable entrada bailando un remix de 'Oops, I did it again' y "cosplayado" de Po (bueno, con un sombrero chino, que parece que lo convalidan como disfraz), hizo un llamamiento para que la gente vaya a ver la película (bonito eufemismo, lo de definirla como "experiencia familiar única"). Sobre el doblaje, Fernández reveló que la palabra "chacaflús" fue invención suya para adaptar el original:

"Es como una adaptación del original, en el que Jack Black dice algo así como 'Skadoosh'. Buscamos cómo lo podíamos hacer en español y me dejé guiar por lo que veía en la pantalla. Al final, el trabajo del doblaje en animación te das cuenta cuando lo haces bien porque no se nota. Tú ves al panda y te crees que es así. Yo paso a la voz del panda poniendo un registro más agudo, luego me engancho en algunas sílabas y a partir de ahí me flipo".

En relación a esto, el actor recordó aquella vez en la que conoció a Jack Black y Dustin Hoffman, que doblan a Po y al maestro Shifu en el original, y se llevó una sorpresa cuando intentó chapurrearles algo en inglés:

"Coincidimos en el lanzamiento de la película, uno de los años en que vinieron a promocionarla a España, y tuve el honor de comer con ellos. No hablo inglés pero lo camuflo que te cagas. Saludé a Dustin Hoffman, a su hija y a Jack Black le dije: 'For me, it's an honor'. Él me dijo: 'No pasa nada, cabrón, que hablo latino, que hablo español'".

En Espinof: