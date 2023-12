'GH VIP 8' expulsó a la última concursante, que se quedó a las puertas de la final del reality

La próxima semana será la final de 'Gran Hermano VIP' y en la gala de anoche se realizó la última expulsión del reality: Carmen Alcayde fue la concursante que menos votos recibió y tuvo que abandonar el programa.

"No ha podido ser"

La semifinal de 'Gran Hermano VIP' se vistió de colores navideños para celebrar las fiestas antes de que termine la temporada (justo a tiempo para no coincidir con esas fechas y evitar causar alguna que otra indigestión).

Pero no todo fue alegría festiva, ya que una de las concursantes no lograría llegar a la final. Marta Flich los reunió para anunciar la nominada que se convertiría en la última expulsada y no optaría a ganar el concurso.

Al final, la expulsada fue Carmen Alcayde y se fue contenta porque no esperaba durar más de dos semanas en Guadalix de la Sierra: "Era una final con gente muy fuerte, que merecen mucho ganar. No ha podido ser, lo veré desde plató".

Se despidió de sus compañeros y enterró el hacha de guerra a la velocidad del rayo con Laura Bozzo, que le dijo adiós con un abrazo: "No hagas caso de la gente, yo te quiero. Olvida lo de esta noche, no tengas rencor. Somos iguales". La marcha de Carmen cerró la lista de finalistas: Naomi, Michael, Luitingo, Albert y Laura.

