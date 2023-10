"Me he pegado un batacazo de nivel". 'Masterchef Celebrity 8' expulsó un nuevo concursante y respescó a uno de los eliminados

Sexta gala de 'Masterchef Celebrity 8', en la que Miguel Diosdado pudo volver a concursar gracias a la repesca, mientras que Jorge Sanz recibió una cura de humildad al ser expulsado.

Las cocinas de Puy du Fou

La gala de anoche arrancó con un cocinado en el que los concursantes recibieron ayuda a través de unos teléfonos. Al otro lado de la línea, Xavier Deltell, Leo Harlem y Juan Dávila les dieron indicaciones no demasiado acertadas y, finalmente, Toñi Moreno se alzó como ganadora del reto.

Para la prueba de exteriores, viajaron hasta el parque temático Puy du Fou (Toledo, donde realizaron un menú diseñado por el chef Carlos Maldonado. Además, volvieron todos los concursantes eliminados para luchar por ser respecados: Genoveva Casanova, César Cadaval, Palito Dominguín, Sandra Gago, Miguel Diosdado y Tania Llasera.

Toñi hizo doblete logrando la victoria para su equipo, gracias a su liderazgo "sobresaliente", mientras que Jesulín, Eduardo Casanova, Jorge Sanz, Álvaro Escassi y Daniel Illescas recibieron los delantales negros. Por su parte, Miguel Diosdado superó la repesca y se ganó de nuevo la plaza en el concurso.

Para la prueba de eliminación, tuvieron que hacer un plato libre utilizando cuatro ingredientes. Aunque Álvaro Escassi estuvo en peligro de expulsión, fue Jorge Sanz el escogido para abandonar las cocinas: "Me he pegado un batacazo de nivel. Me habéis dado una lección de humildad y os lo agradezco. Me lo he pasado muy bien. Apuesto a que va a ganar Blanca" se despidió.

