Qué ha sido de Michael Corleone Blanco, el último hijo de Griselda Blanco que ha creado un bizarro negocio con la imagen de su madre

La industria del entretenimiento se ha llenado de nepo babys que han sabido figurara gracias a su apellido o al renombre que sus padres han forjado dentro del mundo del espectáculo, sin embargo, el foco también está puesto en aquellos hijos que se dedican a otro tipo de negocios, aunque no del todo legales, como lo es la historia de Michael Corleone Blanco, el último hijo de Griselda Blanco que, a raíz de la serie de Netflix, ha cobrado más atención que nunca.

El heredero de la reina de la cocaina en Colombia (y como de cualquiera que haya tenido una madre famosa, sea cual fuere la razón de esa fama) se ha convertido en un personaje público al mero estilo de las Kardashian, en donde, a través de un reality show en conjunto con sus hermanos, ha buscado una vida lejos de la sombra del narcotráfico con el que su madre tuvo vínculo para reescibir su historia dedicándose a un negocio totalmente diferente al de su madre: al de la moda y la comercialización del cannabis (CBD).

Si bien su estatus como figura pública ha tenido más relevancia en Estados Unidos (donde comenzó su negocio de la línea de ropa), actualmente y con el auge de la serie protagonizada por Sofía Vergara, no ha tardado nada en volverse también en una persona conocida en Colombia, país natal de su madre, de la que se ha inspirado para lanzar un negocio propio que hace alusión al pasado de la conocida 'Reina de la cocaina'.

Como parte del reality Cartel Crew en el que deja ver la realidad de la vida de personas con familiares vinculados al narcotráfico, Corleone ha presumido del exhuberante y lujoso estilo de vida que lleva, en parte por las ganancias que le genera su línea de ropa Pure Blanco (nombre referente a la cocaína que Giselda traficaba), una marca de estilo de vida que comercializa desde camisetas y calcetas hasta chanclas y sudaderas con el logo de una viuda negra, un guiño a su madre en alusión a los cuatro maridos que mandó matar.

Pero los productos de esta línea no se limitan sólo a ciertas alusiones a los movimietnos ilegales de su madre con la droga, sino que, literalmente, hace uso de su cara para adornar tazas y fundas para iPhone acompañada de frases como "Boss Like Griselda" y "La reina del café". Sin embargo, ese no es su único emprendimiento, sino que también, tiene una línea de productos asociados con el CBD como galletas, gomas y cremas que contienen esencia que extrae de la marihuana.

Al borde de la legalidad o no, Michael Corleone ha sabido explotar al máximo la imagen y el nombre de su madre gracias al éxito que ha tenido la serie de Netflix, generando reacciones encontradas sobre si es válido valerse de la historia de una criminal para generar dinero, o si en verdad está haciendo un tributo a Griselda.

