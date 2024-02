Amazon adelanta a Miravia dejando más barato una de las construcciones LEGO de 'Star Wars' mejor valoradas

LEGO ha tenido un buen comienzo de año con la presentación (y su correspondiente lanzamiento) de las nuevas construcciones para el 2024 . Entre estas nuevas construcciones, la marca ha "repetido" uno de los diseños que más han gozado de popularidad en los últimos años: los cascos o máscaras de personajes. Los pioneros fueron los de ' Star Wars ', y dando comienzo al mes de febrero, podemos encontrar algún que otro set rebajado, como es el caso del LEGO de 'The Mandalorian' que corresponde al casco de Din Djarin, que lo tenemos en Amazon por 53,99 euros .

Comprar LEGO 75328 de 'Star Wars' al mejor precio

El LEGO 75328 de ' The Mandalorian ' se ha mantenido cerca de su precio recomendado durante bastante tiempo; es decir, por aproximadamente 69,99 euros. Pero ahora lo tenemos rebajado en la tienda de Amazon por 53,99 euros con el descuento del 23% (16 euros al cambio); incluso más barato que en Miravia utilizando el cupón de la primera compra, ya que en esta tienda se queda por 55,85 euros al acceder desde el teléfono, que es la forma en la que sale más rebajado.

A diferencia de otras construcciones similares, que también adaptan algunos cascos de personajes de 'Star Wars', el de 'The Mandalorian' es el que más veces solemos encontrar rebajado. Este LEGO adapta el casco de Din Djarin, el mandaloriano de la serie de Disney+ interpretado por Pedro Pascal (' The Last of Us '). Como es habitual, la construcción incluye un soporte de exhibición para colocar la estructura en cualquier lugar de la casa y una placa identificativa con los nombres de la franquicia ('Star Wars') y de la serie ('The Mandalorian').

Desde hace un tiempo, podemos encontrar muy buenos diseños en las construcciones de LEGO, y esta de 'Star Wars' no es ninguna excepción. A ello se le suman las 584 piezas para poder montar todo el casco y a su tamaño de 18 centímetros de altura; un tamaño ideal para colocarlo en prácticamente cualquier lugar.

Imagen | Disney, LEGO

