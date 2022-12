¡Corre que vuela! El terrarium de Harry Potter que arrasó en el Prime Day vuelve de oferta en Amazon: el regalo de Navidad perfecto para los peques de la casa

No hay día que no encontremos artículos dispares sobre las principales franquicias del cine, y, en muchas ocasiones, Harry Potter se lleva la palma. No es la primera vez que hablamos sobre el Terrarium de Harry Potter, un perfecto artículo para crear un ecosistema que ahora vuelve de oferta en Amazon. Se trata de una oferta flash, por lo que el número de unidades, y el tiempo que durará la oferta, son limitadas. Ahora puedes tener este terrarium por tan solo 17,24 euros en lugar de los habituales 22,99 euros.

Clementoni - Terrarium - Juego Harry Potter - juego educativo 7 años (19248) Hoy en Amazon por 24,79€

Se trata de uno de los artículos superventas de Amazon y el más vendido en su categoría, y es más que evidente que va destinado a los peques de la casa, aunque a más de uno nos llama la atención este curioso terrarium. Aprender, mejorar nuestra creatividad y divertirnos es clave en este artículo, y más si lo hacemos con un producto basado en la mágica franquicia de Harry Potter.

Comprar terrarium de Harry Potter al mejor precio

El contenido del terrarium incluye yeso de París, moldes y témperas de colores con los que podemos crear la cabaña de Hagrid, uno de los personajes más icónicos de la saga, junto a las calabazas de su huerto.

El "objetivo" o diversión reside, además, en aprender experimentando con las semillas, la turba, arena y tierra, consiguiendo cultivar un paisaje natural desde un pequeño ecosistema. Además, se puede personalizar el terrarium, y el pack incluye todo lo necesario para pasar horas creando el ecosistema y divirtiéndonos.

