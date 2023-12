Este año triunfa en casa con un jersey feo: ocho ideas basadas en películas y series para disfrutar del Ugly Christmas Sweater

Los jerseys de Navidad son más bonitos cuanto más feos son. Es un hecho. El Ugly Sweater era una tradición en la que las abuelas regalaban jerseys con colores que combinaban más bien poco, pero como suele suceder con estas cosas al final es algo a lo que se le ha cogido un especial cariño. Tanto que hasta se ha adoptado como una tradición Navideña. Por supuesto, en las tiendas podemos encontrar diferentes jerseys feos basados en películas y series, y lo cierto es que son espectaculares. Hay muchos, pero, en lo personal, pocos tienen la calidad, tanto de tejido como en coloridos y diseño, como los de El Corte Inglés.

Jersey Navideño de las Tortugas Ninja

Por lo que sea, a este Jersey Navideño (59,95 euros) se le ha olvidado incluir a Splinter, pero se lo perdonamos por plasmar unos colores cargados de un verde moco con las Tortugas Ninja en todo el centro disfrutando de un buen paseo en monopatín. Por eso y por, al menos, poner en letras "Cowabunga Christmas". Por supuesto, no podían faltar las referencias a los personajes por todo el jersey: armas, antifaces y pizza, además de árboles y shurikens. Si esto no combina, yo ya no sé qué lo hará.





Jersey Navideño de Star Wars

Mira que se puede referenciar a 'Star Wars' de muchas formas y este jersey (59,95 euros) lo hace de la peor (mejor) forma. Sí, lo hace introduciendo a criaturas, naves y vehículos terrestres de la primera trilogía de la saga, la buena —o la que casi todo el mundo considera buena—. Este jersey no es el más indicado para los imperiales, ya que no son pocos los símbolos que vemos de la Resistencia, además de unos Tauntaun, un AT-AT y una torreta, por que sí.

Jersey Navideño At-At Star Wars PVP en El Corte Inglés — 59,95 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Jersey Navideño de El Señor de los Anillos

Si quieres que tus familiares se escandalicen por el jersey que llevas, el de 'El Señor de los Anillos' es el indicado. Este jersey lo tiene todo: muchos Sauron para vigilar lo que hacemos en las fiestas, los pequeños hobbits con sus clásicos ropajes, un Nazgûl haciendo referencia a una de las escenas de 'La Comunidad del Anillo' y por supuesto el propio anillo; que al fin y al cabo la saga trata sobre él. Y sin olvidarnos de Gollum, que se encuentra en ambos antebrazos. Dentro de los jerseys feos, este por 59,95 euros es de los más chulos, todo hay que decirlo.

Jersey navideño El Señor de los Anillos PVP en El Corte Inglés — 59,95 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión





Jersey Navideño de Dungeons & Dragons

'Dungeons & Dragons' ha vuelto a rejuvenecer tras el estreno de la película y por el lanzamiento del videojuego 'Baldur's Gate III'. Con este jersey inspirado en el juego de rol (59,95 euros) te van a mirar (mucho) por la calle, pero y lo chulo que es, ¿qué? No pueden faltar las referencias más allá de su clásica serigrafía en el título, ya que tenemos un dragón. Y por supuesto también los icónicos dados y fuego; mucho fuego.

Jersey Navideño Dungeons & Dragons PVP en El Corte Inglés — 59,95 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Jersey Navideño de Pesadilla antes de Navidad

He de reconocer que me ha costado un poco ver las siluetas de este jersey (59,95 euros) de 'Pesadilla antes de Navidad', pero también es uno de los más bonitos entre los jerseys feos. En primera plana tenemos a Jack, Sally y Zero, pero si echas en falta a Oogie Boogie no te preocupes, que lo tenemos por la parte de atrás en grande. Caramelos, gatos siniestros, arañas, calabazas, calaberas… Este jersey lo tiene todo.

Jersey Navideño Pesadilla antes de Navidad PVP en El Corte Inglés — 59,95 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Jersey Navideño de Spider-Man

Si Spider-Man tuviera un traje de Navidad, seguro que utilizaría este jersey (59,95 euros). Si te aterran las arañas, igual no es el más indicado, porque hay muchas; muchísimas y de diferentes colores. También hay copos de nieve y una araña aún más grande referenciando a la que lleva Spidey en prácticamente todos sus trajes de superhéroe.

Jersey navideño Spiderman PVP en El Corte Inglés — 59,95 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Jersey Navideño de Grogu

Dentro de lo feo hay cabida para lo adorable. Grogu es muy pequeño, pero está en todos lados: juegos de mesa, de cartas, unidades SSD y hasta en un jersey de Navidad (59,95 euros). Este de El Corte Inglés cuenta con muchos arbolitos de Navidad, el casco de Din Djarin, la cuna que acompaña al pequeño personaje y, como cabe esperar, al propio personaje, por supuesto. Además, lo tenemos por partida triple: en ambos brazos y en el centro escondiéndose en un calcetín Navideño.

Jersey navideño Grogu Star Wars PVP en El Corte Inglés — 59,95 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Jersey Navideño de Superman

¿Te gusta Superman? Pues con este jersey (59,95 euros) te gustará incluso más o prácticamente nada. Es evidente que sus diferentes tonalidades combinan nada y menos, pero ahí está la gracia. El símbolo del superhéroe por allí, una especie de ¿copo de nieve? por allá, otra vez el símbolo de Superman de dimensiones demasiado grandes y una fantástica y épica ilustración en todo el medio. ¿Qué más se le puede pedir a un Jersey de Navidad?

Jersey Navideño Superman PVP en El Corte Inglés — 59,95 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

