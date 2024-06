'El exorcismo de Georgetown', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película de terror que trae de vuelta a Russell Crowe como exorcista

Estos últimos meses hemos visto varias producciones de terror en la industria cinematográfica que han destacado por su gran calidad. Tras 'El exorcista del Papa', Russell Crowe vuelve a repetir como exorcista en 'El exorcismo de Georgetown', pero esta vez haciendo de sí mismo.

Estrenada el pasado 31 de mayo, la película está dirigida por Joshua John Miller y por M.A. Fortin y cuenta con un elenco de actores y actrices encabezado por el ya mencionado Russell Crowe, Sam Worthington ('Avatar: El sentido del agua') y David Hyde Pierce ('The Good Wife').

Cuándo y dónde podremos ver 'El exorcismo de Georgetown' en las plataformas de streaming

'El exorcismo de Georgetown' es una película que está producida conjuntamente por Miramax y por Outerbanks Entertainment. Titulada inicialmente como 'The Georgetown Project' y finalmente bautizada como 'El exorcismo de Georgetown', la distribuidora en España no es otra que Vértice. De momento no se sabe exactamente cuándo llegará al formato digital, pero teniendo en cuenta su fecha de estreno en cines, no debería llegar hasta agosto o septiembre como pronto.

Respecto a la plataforma en la que llegará vía streaming, de momento no hay ninguna confirmación al respecto. Sí que es cierto que Miramax pertenece a Disney y, en teoría, debería llegar a Disney Plus con el servicio de suscripción, pero por el momento no hay nada oficial y bien podrían cambiar las cosas hasta que se acerque su fecha de estreno.

Lo mismo ocurre con otros formatos como el de alquiler y compra. No hay nada confirmado al respecto, pero teniendo en cuenta los estrenos de los últimos meses, no debería sorprendernos que antes, durante o después de su estreno mediante servicio de suscripción también llegase en formato de alquiler y compra a otras plataformas.

'El exorcismo de Georgetown' es una película de terror que se centra en la vida de Anthony Miller (Russell Crowe'), un actor con determinados problemas que comienza a desmoronarse al participar en el rodaje de una película de terror. Su hija Lee (Ryan Simpkins) empieza a preguntarse si su padre ha vuelto a sus problemas de adicción o si hay algo más siniestro y oscuro detrás de ello.

Imagen | Miramax

