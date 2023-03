HBO Max ha abierto la reserva de la primera temporada de 'The Last of Us' en Blu-ray y 4K, y ya se encuentra entre lo más vendido de Amazon

Estamos finalizando el mes de marzo y ya hemos podido ver una de las series que podrían coronarse como la mejor del año, y es que 'The Last of Us' ha conseguido que en pocos capítulos estemos pendientes del devenir de Ellie y Joel en una más que evidente futura temporada 2. La serie de HBO Max se encuentra en la plataforma, pero a nosotros siempre nos gusta lo físico, y es por eso que no han tardado en poner de reserva la temporada completa, tanto en Blu-ray por 39,95 euros como en 4K+ Blu-ray por 69,95 euros. Eso sí, saldrá el próximo 18 de julio en Amazon.

Todavía queda tiempo para poder ver la temporada 2 de 'The Last of Us', y qué mejor que volver a ver la serie de HBO Max en buena calidad y en formato físico, aprovechando que está abierta la reserva. Ya podemos encontrarla como la segunda película/serie más vendida de Amazon en dos formatos diferentes: en 4K+Blu-ray por 69,95 euros y en Blu-ray por 39,95 euros.

Reservar temporada 1 de 'The Last of Us'

Ambas ediciones centran a Joel y Ellie en portada, aunque con diferentes diseños, y con la serigrafía del título tan característico. La serie nos sitúa en una historia de amor y supervivencia en un hipotético mundo donde el hongo del córdiceps ha conseguido afectar a seres humanos, alejándose de la tradicional denominación de zombis por la de infectados, bajo la interpretación de los actores Pedro Pascal ('The Mandalorian') y Bella Ramsey ('Juego de Tronos').

Se trata de la serie en versión española, lo que quiere decir que viene en castellano Dolby Digital 5.1 y con un selector de idiomas en el caso de que queramos aventurarnos para verla en versión original. De igual forma viene con subtítulos en castellano e inglés. Ahora mismo hay stock de ambos formatos porque la reserva ha salido hace una semana y media, pero mucho ojo que este tipo de series suelen agotarse más rápido que tarde.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.

Imagen | HBO Max

