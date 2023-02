Rebajas de LEGO a la velocidad de la luz: completa tu colección de Star Wars con estas Ofertas Límite de El Corte Inglés

Las Ofertas Límite de El Corte Inglés continúan su camino con descuentos de todo tipo hasta el próximo día 5 de enero, y en esta ocasión hemos encontrado algunos descuentos interesantes en construcciones LEGO de Star Wars y son modelos que no suelen estar precisamente baratos, aunque Amazon también ha dejado algunos de los artículos al mismo precio. Estas construcciones son tanto naves, como cascos y un perfecto diorama para añadir a tu colección.

Naves Cañonera de la República

Las naves de Star Wars suelen ser las construcciones LEGO más caras, aunque la nave Cañonera de la República con referencia 75309 se ha quedado por un precio de 319,99 euros frente a los habituales 400 euros. Es un precio caro, pero lo justifica sus dimensiones de 33 centímetros de altura, 68 cm de longitud y 74 centímetros de anchura. Además de las 3292 piezas, incluye dos minifiguras entre las que se encuentra Mace Windu y un grandísimo nivel de detalle.

Juguete de construcción Nave Cañonera de la República Ultimate Collector Series LEGO Star Wars





Nave de la Inquisición

Por su parte, y bastante más barata, se encuentra la nave Estelar de la Inquisición. En este caso, su precio pasa de los 100 euros hasta los 79,99 euros y la construcción cuenta con 924 piezas. Como habréis podido adivinar, se trata de una versión de la serie de 'Obi-Wan Kenobi' y por ello viene con cuatro minifiguras entre las que encontramos al propio Ben Kenobi y el Gran Inquisidor. En este caso, sus dimensiones son de 14 centímetros de alto, 37 cm de largo y 24 centímetros de ancho.

Cascos de Star Wars

Los cascos vistos y por haber en Star Wars toman una gran relevancia para la construcción de cada personaje. El del Mandaloriano, que interpreta Pedro Pascal ('The Last of Us') se queda por 55,99 euros en lugar de 69,99 euros y además de un diseño muy cuidado con su propio soporte de exhibición e incluye un total de 584 piezas. El casco de Luke también tiene el mismo descuento, quedándose por 55,99 euros e incluyendo un soporte con placa conmemorativa. En este caso, viene con 675 piezas.

Diorama de Star Wars

A nivel de coleccionismo y, sobre todo, para decoración del hogar, no hay nada como los dioramas. LEGO también se ha sumado a esta tendencia y el modelo de Dagobah es uno de los más completos y detallados. Su precio habitual suele mantenerse en los 90 euros, pero ahora podemos encontrarlo durante las Ofertas Límite por 71,99 euros, y además de sus 1.000 piezas incluye a personajes como R2-D2 y Yoda.

LEGO 75330 Star Wars Jedi Training on Dagobah - Juego de dioramas, Modelo para Construir para Adultos con Luke Skywalker, Yoda y R2-D2

