Es la película que dejó claro que Warner tenía que matar el Snyderverse para a sacar a DC del hoyo: llega a Netflix una atípica obra de superhéroes con un genial Joaquin Phoenix

Todo hacía pensar que HBO Max iba a ser ya el hogar permanente de 'Joker', la muy exitosa película de DC protagonizada por Joaquin Phoenix en 2019, de la cual ya se está rodando una esperadísima secuela. Sin embargo, hoy nos hemos llevado una tremenda sorpresa con su desembarco en el catálogo de Netflix.

'Joker' fue también la primera película en varios años de DC que no formaba parte del Universo Extendido que había quedado marcado para siempre por el Snyderverse. En Warner ya vieron con el éxito de 'Aquaman' que igual era mejor dejar de centrarse en aventuras compartidas y el bombazo en taquilla de la película que ahora nos ocupa terminó de dejar claro que había que pasar página.

Su impresionante éxito -'Joker' fue la primera película calificada R en Estados Unidos en superar los 1.000 millones de recaudación mundial- no pasó precisamente desapercibido. Además, 'The Batman' ha sido el mayor éxito de DC desde entonces, y también iba por su cuenta. Obviamente, el reciente anuncio de una nueva estrategia del estudio con sus superhéroes ha vuelto a cambiarlo todo, pero la conclusión es la misma: el Snyderverse está muerto.

Phoenix por encima de todo lo demás

Volviendo al caso concreto de 'Joker', creo que nadie discute que el mayor atractivo de la película es Phoenix en uno de esos personajes extremos que tan bien se le dan y que le valió su primer Óscar. Aquí resulta difícil no acordarse de su también genial trabajo en 'En realidad, nunca estuviste aquí', pero eso no quita ni un ápice de mérito a su aproximación al mítico villano de DC.

Eso sí, 'Joker' no es, ni de lejos, una película de superhéroes al uso, ya que se centra en contar los orígenes de su personaje y no hay rastro alguno de Batman -Bruce Wayne sí que aparece en una breve escena, siendo aún un tierno infante-. Para ello, Todd Phillips se inspira de forma clara en el cine de Martin Scorsese en general y 'El rey de la comedia' en particular para ofrecernos una obra quizá un poco monocorde en lo que propone, pero rebosante de fuerza en su aproximación a los infiernos de la mente humana.

