Los villanos de Marvel unen fuerzas en un juego de mesa en el que su actual precio sólo es el primero de sus puntos fuertes

El UCM de Marvel no está pasando por su mejor momento, sobre todo si la comparamos con la "época dorada" de las primeras películas. Pero eso no significa que no tenga una gran importancia, ya sea en películas, en cómics e incluso en juegos de mesa. De hecho, en este último caso podemos encontrar una enorme cantidad y variedad de juegos que implementan unas mecánicas u otras. Uno de los más curiosos es el Marvel Villainous, que comparte la misma línea de productos con los de Disney. Además, hoy lo podemos encontrar más barato en Amazon, ya que la tienda lo tiene de oferta por 39,14 euros .

Este juego de mesa ha pasado por innumerables precios desde que se lanzó hace unos años, siendo el actual recomendado de 63,45 euros. Pero con la oferta de Amazon podemos tenerlo más barato, aprovechando su descuento de 24,31 euros para tenerlo por sólo 39,14 euros .

Como bien indica su propio nombre, en Marvel Villainous son los villanos quienes toman el protagonismo frente a los clásicos superhéroes. No se basa necesariamente en el UCM pero sí que la marca Ravensburger ha aprovechado el tirón de algunas películas para introducir a personajes como Thanos, Hela, Ultrón, Killmonger y el Supervisor, sobre todo teniendo en mente 'Vengadores: Infinity War' y 'Vengadores: Endgame'. Uno de los puntos clave, más allá de la forma de jugar, son las habilidades de los villanos, que son únicas e importantísimas para hacer frente a los "villanos de los villanos"; es decir, a Iron Man, Hulk o Thor, entre otros.

¿Cómo se juega a Marvel Villainous? Mediante cartas de habilidad y de elección. El objetivo de cada partida, de uno a cuatro jugadores y con una duración aproximada de 60 minutos (por lo general suelen ser más extensas), es dominarlo todo y derrotar a los superhéroes. Para ello podemos utilizar tanto las cartas como los peones de los villanos que, sorprendentemente, destacan por su gran diseño y especial cuidado que ha puesto la marca en construirlas.

