'24' tendrá precuela para contarnos los orígenes de Jack Bauer

'24' es una de las series más importantes de la primera década del siglo XXI y uno de los grandes motivos para ello es el personaje de Jack Bauer. Interpretado por Kiefer Sutherland durante nueve temporadas, el actor ya dejó claro que no estaba interesado en retomarlo, por lo que Fox probó suerte con un cruce entre secuela y spin-off que no conquistó al público. Sin embargo, quieren seguir exprimiendo la marca '24' y han puesto en marcha una precuela centrada en los orígenes de Bauer.

Hace ya unos meses se comentó que '24' no estaba muerta -y ahí no incluso el drama legal siguiendo el mismo tratamiento temporal que está en desarrollo desde hace meses-, ya que Howard Gordon, showrunner de la serie, y los co-creadores Joel Surnow y Bob Cochran estaban trabajando en un nueva encarnación de la misma. Seguro que no era el único que estaba rezando para ver si conseguían convencer a Sutherland, pero finalmente han ido en otra dirección.

Por ahora se desconoce quién sustituirá a Sutherland como Bauer. No exagero si digo que para muchos va a ser una elección tan complicada como la del nuevo Han Solo. Tienen que dar en la diana por mucho que se encuentre en una etapa de formación del personaje que todos amamos o lo más probable es que el público rechace esta precuela.

Gordon, Cochran y Surnow se están encargando de escribirla, así que al menos tenemos la presencia del equipo artístico que convirtió a '24' en una serie seguida por millones de espectadores a lo largo de todo el planeta. Y Sutherland igual está demasiado ocupado o mayor para volver a dar vida a Jack Bauer.... ¿pero y su padre aunque sea en apariciones esporádicas?

Vía | Deadline