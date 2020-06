BAFTA TV 2020: 'Chernobyl' acapara 14 nominaciones en los premios televisivos británicos

Mejor miniserie, mejor guion para Craig Mazin, mejor dirección para John Renck, sendas nominaciones a Jared Harris y Stellan Skansgard... así hasta 14 nominaciones ha recibido la maravillosa 'Chernobyl' en los premios BAFTA 2020 de televisión. Iguala así la cifra que consiguió 'Killing Eve' el pasado año.

Aunque no es la única serie con un puñado de nominaciones, duplica las recibidas por 'The Crown'. Por otro lado, empatadas con seis nominaciones están la nueva 'Giri/Haji' y la veterana 'Fleabag', con Phoebe Waller-Bridge siendo doblemente nominada como actriz y guionista.

Además tenemos presencias notables como 'The Virtues' de Shane Meadows, 'The End of the F***ing World' y la genialidad de 'Derry Girls'. A continuación os dejo con la lista de las principales categorías de los BAFTA TV 2020, cuyos ganadores se anunciarán el próximo 31 de julio.

Mejor serie dramática

'The Crown'

'The End of the F***ing World'

'Gentleman Jack'

'Giri/Haji'

Mejor actuación femenina en una comedia

Gbemisola Ikumelo por 'Famalan'

Phoebe Waller-Bridge por 'Fleabag'

Sarah Kendal por 'Frayed'

'Sian Clifford' por 'Fleabag'

Mejor actuación masculina en una comedia

Guz Khan por 'Man like Mobeen'

Jamie Demetriou por 'Stath Lets Flats'

Ncuti Gatwa por 'Sex Education'

Youssef Kerkour por 'Home'

Mejor serie internacional

Mejor actor protagonista

Callum Turner por 'The Capture'

Jared Harris por 'Chernobyl'

Stephan Graham por 'The Virtues'

Takehiro Hira por 'Giri/Haji'

Mejor acriz protagonista

Glenda Jackson por 'Elizabeth is Missing'

Jodie Comer por 'Killing Eve'

Samantha Morton por 'I Am Kirsty'

Suranne Jonnes por 'Gentleman Jack'

Mejor miniserie

Mejor comedia de ficción

'Catastrophe'

'Derry Girls'

'Fleabag'

'Stath Lets Flats'

Mejor actor de reparto

Joe Absolom por 'Una confesión'

Josh O'Connor por 'The Crown'

Stellan Skarsgard por 'Chernobyl'

Will Sharpe por 'Giri/Haji'

Mejor actriz de reparto

Helen Behan por 'The Virtues'

Helena Bonham Carter por 'The Crown'

Jasmine Jobson por 'Top boy'

Naomi Ackie por 'The End of the F***ing World'

Mejor director de ficción

Harry Bradbeer por 'Fleabag'

Johan Renck por 'Chernobyl'

Shane Meadows por 'The Virtues'

Toby Haynes por 'Brexit'

Mejor guionista de comedia

Danny Brocklehurst por 'Brassic'

Jamie Demetriou por 'Stath Lets Flats'

Phoebe Waller-Bridge por 'Fleabag'

Sam Leifer y Tom Basden por 'Plebs'

Mejor guionista de drama