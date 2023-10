Buenísimas noticias para los fans de Monty Python y la buena comedia: la miniserie perdida de Michael Palin y Terry Jones reaparece íntegra en streaming 54 años después de su estreno

Todos los amantes de la buena comedia tienen un lugar especial reservado en su corazón para los Monty Pyhton. El genial grupo cómico nos regaló grandes joyas como 'La vida de Brian' o 'Los caballeros de la mesa cuadrada', pero hay una miniserie previa a su fundación especialmente anhelada por sus fans y que hasta ahora solamente podíamos ver incompleta. Todo eso ha cambiado con la reaparición de todos los episodios de 'The Complete and Utter History of Britain'.

Creada por Michael Palin y Terry Jones, 'The Complete and Utter History of Britain' se emitió en London Weekend Television en enero y febrero de 1969. Fue en octubre de ese mismo año cuando inició la legendaria andadura de Monty Python, de la cual Palin y Jones fueron dos de sus integrantes, por lo que hasta cierto punto se trata de una precedente directo.

Un gran hallazgo

Desde hace mucho tiempo, se daban por perdidos cuatro de los seis episodios que daban forma a 'The Complete and Utter History of Britain', pero en ITV han encontrado una copia en sus archivos que se había catalogado con un título erróneo. Después los restauraron y ahora están disponibles para verlos en streaming en Reino Unido a través de ITVX Premium y Britbox.

De esta forma, 54 años han tenido que pasar desde su estreno para que 'The Complete and Utter History of Britain' pueda volver a verse en su integridad. Obviamente, ese lapso temporal va a notarse en el humor utilizado aquí por Palin y Jones, pero nadie duda de que se trata de una noticia buenísima para los amantes de la buena comedia.

Por si ni siquiera sabéis de que os estamos hablando cuando nos referimos a 'The Complete and Utter History of Britain', se trata de un docuserie paródico que parte de la premisa de que la televisión ha existido a lo largo de toda la historia, centrándose en cómo se mostraron en la misma algunos de los eventos más importantes de la historia de Inglaterra.

