'La casa del dragón' tendrá menos sexo que 'Juego de Tronos', pero sus showrunners destacan que "no se puede ignorar la violencia que los hombres ejercían sobre las mujeres"

Ya queda menos de un mes para el estreno en España de 'La casa del dragón' el próximo 22 de agosto en HBO Max, por lo que toca pisar el acelerador en todo lo referente a la campaña de promoción. Lo último llamativo han sido unas declaraciones de los showrunners confesando que 'La casa del dragón' tendrá menos escenas de sexo que 'Juego de Tronos'.

"Lo abordamos con cuidado"

La revelación se ha producido en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, donde Miguel Sapochnik ha destacado la reducción de su presencia, pero eso no quiere decir, ni mucho menos, que sea algo que no vaya a estar presente en 'La casa del dragón':

Lo abordamos con cuidado, de forma reflexiva, y no lo evitamos. En todo caso, vamos a iluminar ese aspecto. No se puede ignorar la violencia que los hombres ejercían sobre las mujeres en aquella época. No hay que minimizarla ni glorificarla.

Está claro que tanto Sapochnik como Ryan Condal han tomado buena nota de la queja recurrente sobre la supuesta gratuidad de algunas escenas sexuales de 'Juego de Tronos' y no quieren que eso vuelva a suceder con 'La casa del dragón'. Está por ver que lo consigan, que seguro habrás muchos espectadores deseando ponerle pegas a la serie por ese lado.

Por mi parte creo que cuando 'Juego de Tronos' más abusó de ese recurso fue en sus inicios con todo lo relacionado con el burdel de Meñique y que luego podía resultar deplorable en momentos puntuales, pero siempre encajaba con aquello de lo que creía capaces a sus personajes, ¿y vosotros?

Si buscas alguna serie para ver en HBO Max antes del estreno de 'La casa del dragón', echa un vistazo a nuestro repaso a las mejores series de HBO Max en 2022.