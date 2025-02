El CEO de Netflix explica por qué 'The Big Bang Theory' sigue siendo una serie tan popular: "Es como aquel consejo que me dieron sobre la programación"

Cada vez se hacen menos sitcoms tradicionales, ya que la producción de series las cadenas de televisión norteamericanas es mucho más reducida que hace unos años, mientras que las plataformas de streaming siguen sin terminar de dar en la diana con ellas. Sin embargo, títulos como 'Friends', 'Seinfeld', 'The Office' o 'The Big Bang Theory' siguen siendo increíblemente populares y Ted Sarandos, actual CEO de Netflix, ha querido pronunciarse al respecto.

"Siguen siendo algunas de las cosas más valiosas de la televisión"

Sarandos visitó recientemente el programa 'What a Joke with Tom and Fortune', donde habló de múltiples temas. Ya repasamos todo lo que dijo sobre las salas de cine, pero también es muy interesante lo que comenta sobre las sitcoms:

Pienso en ello como en aquel consejo que alguien dijo hace años sobre la programación: ¿Qué cosas que te gustaban de pequeño ya no existen y deberías volver a probar?

Es una forma de contar historias muy chula y arraigada que llevamos haciendo desde el principio de los tiempos. . . Y siguen siendo algunas de las cosas más valiosas de la televisión. Piensa en The Big Bang Theory, Friends y Seinfeld. Y se mantienen completamente.

El propio Sarandos sabe que las apuestas de Netflix en el pasado por este tipo de series no funcionaron tan bien como esperaban, pero asegura que "no me voy a rendir con las comedias multicámara". Es bien consciente de que dar con una que realmente conquiste al público puede seguir dando alegrías muchos años después de su finalización.

Por mi parte, creo que no tienen que ser necesariamente producciones que te encantasen de pequeño, ya que son muchos los espectadores que vuelven a sus comedias televisiva favoritas, sin importar cuándo las vieron por primera vez. Y no importa tanto la efectividad de los gags como el cariño que le tienes a esos personajes, lo que hace que volver a ellas casi equivalga a reencontrarte con unos amigos a los que hacía mucho que no veías y que echabas mucho de menos.

