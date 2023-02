'Desparejado' ha sido rescatada tras su cancelación en Netflix: tendremos temporada 2 de la comedia de Neil Patrick Harris y el creador de 'Emily en París'

Ojo porque la deriva que está tomando el canal estadounidense Showtime con su transformación/unión con Paramount+ se ve bastante interesante. Tras cierta limpieza y expansión de sus marcas potentes ('Dexter' y 'Billions') viene el rescate de la última comedia del creador de 'Emily en París' tras ser cancelada por Netflix: sí, tendremos temporada 2 de 'Desparejado' (Uncoupled).

Protagonizada por Neil Patrick Harris (a quien veremos en 'Cómo conocí a tu padre') como Michael, la serie es una comedia romántica sobre un soltero gay navegando por el mundo de las citas después de romper abruptamente con su novio tras 17 años de relación. Michael comprobará lo mucho que han cambiado las "reglas" y modos del cortejo.

Haciendo match

Estrenada del pasado verano, la comedia no logró los resultados esperados y apenas pudo estar brevemente en los tops de Netflix, por lo que la decisión de cancelarla (aunque tardía) no era sorprendente. Ahora parece que la creación de Darren Starr y Jeffrey Richman tendrá nueva vida que puede que no se limite a una temporada 2.

Al ser producción de MTV, era bastante lógico además, que de ser rescatada fuese por parte de una cadena o plataforma del ecosistema de Paramount. Showtime, en concreto, quiere apoyarse en tres pilares para su programación de ficción, siendo uno de ellos "Metro culture", en donde encajaría 'Desparejado'

Además, parece que estamos en todo un intercambio de series, ya que también hemos sabido que 'Ripley', drama basado en la novela de Patricia Highsmith protagonizado por Andrew Scott, saltará de Showtime a Netflix.