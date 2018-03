El Mundodisco de Pratchett está en buena manos: la BBC toma las riendas de la adaptación

Parece mentira que, tras tantos y tantos años, el rico Mundodisco de Terry Pratchett no haya sido tan prolijo en adaptaciones como muchos quisiéramos. Por lo general sus pocas obras adaptadas han pasado desapercibidas, pero esta nueva época del auge de la fantasía televisiva puede que le den una nueva vida a la obra del fallecido maestro con la adaptación de las aventuras de la Guardia nocturna de Ankh-Morpork.

BBC Studios está encargándose de esta adaptación de los héroes más valerosos guardias de la ciudad más importante del Mundodisco bajo el título de 'The Watch'. Según Deadline, constará de seis episodios firmados por Simon Allen, autor de la versión de BBC de 'Los mosqueteros'.

No es la primera vez que hemos oído hablar del proyecto: hace siete años se empezó a gestar una adaptación de las aventuras de esta misma guardia, que quedó en el limbo de los proyectos hasta ahora que BBC se ha interesado en ello. Falta saber si Amazon, que afirmó recientemente tener derechos del Mundodisco, está metida en el ajo.

Dentro de las cuatro decenas de novelas del Mundodisco, la saga de la Guardia, que comienza con '¡Guardias!, ¿Guardias?', se centra en el cuerpo defensor de la ley de Ankh Morpork y cómo va de una destartalada guardia hacia una fuerza policial de pleno derecho en una ciudad llena de corruptelas, gremios criminales y un Patricio ostentoso.

La verdad es que me encantaría que pudiéramos ver finalmente a Ankh-Morpork y su guardia. Personalmente son las novelas con las que mejor me lo he pasado con esa sátira del genero policial incrustado en lo que ya es, de por sí, una fantasía que esconde una mirada mordaz a nuestra sociedad.