La adaptación televisiva de 'La torre oscura' sigue con vida: Amazon será su hogar

El recibimiento que tuvo la lamentable 'La torre oscura' ('The Dark Tower') hacía pensar que los planes existentes de continuar la historia con una serie de televisión iban a quedar en el olvido. Llevábamos meses sin noticias del proyecto, pero pero parece ser que no está muerto para nada, ya que acaba de saberse que Amazon se ha hecho con la serie.

Lo que llama la atención es que el anuncio se haya hecho por la puerta de atrás como parte de una aclaración sobre los proyectos ambiciosos que tiene entre manos Amazon para que su fuerte inversión en 'El señor de los anillos' ('The Lord of the Rings') no se quede en algo anecdótico. Entre ellos también se encuentran la adaptación de 'Snowcrash', obra de Neal Stephenson, y la saga literaria 'Culture', escrita por Iain M. Banks, además del salto a la pequeña pantalla del Mundodisco de Terry Pratchett.

Lo que no han trascendido son nuevos detalles sobre lo que podemos esperar de la serie de 'La Torre oscura'. En su momento trascendió que se había fichado a Glen Mazzara como showrunner. Previamente había ocupado esa posición durante un tiempo en 'The Walking Dead', pero conviene recordar que esto se produjo aún había esperanzas en que la película funcionase bien y no se sabía nada de la implicación de Amazon, por lo que perfectamente podría haber cambiado.

Tampoco veo muy claro que Amazon quiera utilizar el guion para el episodio piloto en el que Nikolaj Arcel, director de la película, comentó que ya había trabajado en su momento. Quizá lo mejor sea seguir la idea apuntada por Stephen King, autor de la saga literaria original, y optar por un reboot. Vamos, hacer borrón y cuenta nueva, esperando que el largometraje no haya dañado demasiado el interés del público hacia 'La Torre Oscura'...

PD: De la posible participación de Idris Elba y Matthew McConaughey tampoco se sabe nada.

Vía | Slash Film