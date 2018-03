Todos los estrenos de Netflix en marzo de 2018: 'Aniquilación', 'Jessica Jones 2' y más

Netflix ya anunció hace unos meses que solamente en 2018 iba a invertir la friolera de 8.000 millones de dólares en contenido propio, dos mil más que 2017. Eso conlleva que el número de estrenos de la plataforma no deje de crecer y en Espinof hemos decidido comenzar a repasar todo lo que estará a disposición de los clientes de dicha plataforma cada mes.

En marzo de 2018 sobresalen series como 'Túnel de corrupción' ('The Mechanism')' o el regreso de 'Jessica Jones', mientras que en lo referente al cine nadie puede competir con la llegada de 'Aniquilación' ('Annihilation'). Además, una notable cantidad de documentales y de programación orientada al público infantil:

Series de estreno en Netflix España

'Jessica Jones T2'

El ansiado regreso de la superheroína de Marvel interpretada por Krysten Ritter. Entre las novedades de esta segunda temporada destacan los fichajes de Leah Gibson y J.R. Ramirez, mientras que entre los regresos sorprende ver el nombre de David Tennant, ¿qué sorpresas nos tendrá preparadas la serie durante estos nuevos trece episodios?

Estreno 8 de marzo

Crítica en Espinof

'B: The Beginning'

12 episodios tiene la primera temporada de este nuevo anime original de Netflix. La acción nos lleva a la nación de Cremona en un mundo dominado por los grandes avances tecnológicos. El protagonista es Koku, un legendario investigador de la policía real que regresa al cuerpo coincidiendo con la aparición de un peligroso asesino. Su título original era 'Perfect Bones', pero finalmente se cambió al actual.

Estreno 9 marzo

'Edha'

La primera serie original argentina de Netflix es un melodrama oscuro situado en el mundo de la moda y que gira alrededor de una exitosa diseñadora que también es madre soltera (Juana Viale). Su vida cambia para siempre cuando conoce a un enigmático modelo interpretado por el español Andrés Velencoso. Creada y dirigida por Daniel Burman -'La suerte en tus manos'-.

Estreno 16 de marzo

'On my block'

Cuenta la historia de cuatro adolescentes que viven en un barrio marginado de Los Angeles cuya amistad se pondrá a prueba cuando todos ellos empiecen a ir al instituto. Cuenta con el aliciente de ser la nueva serie destinada al público juvenil de Lauren Iungerich, ya que la creadora de 'Awkward' también está detrás de 'On my block'.

Estreno 16 de marzo

'Alexa y Katie'

Dos amigas de toda la vida están deseando compartir su primer año de instituto, pero la cosa se complica mucho cuando Alexa tiene que empezar un tratamiento para derrotar al inesperado cáncer que padece. Creada por Heather Wordham ('Hannah Montana'), Paris Berelc e Isabel May son sus dos protagonistas, aunque también merece la pena destacar la presencia de Tiffani Thiessen -Kelly en 'Salvados por la campana'- dando vida a la madre en la ficción de una de ellas.

Estreno 23 de marzo

'Túnel de corrupción'

La nueva colaboración del director José Padilha con Netflix tras la aclamada 'Narcos'. Está basada libremente en varios casos de corrupción en constructoras y compañías petrolíferas brasileñas. Su protagonista tiene el rostro de Selton Mello, guionista, director y protagonista de 'El payaso'.

Otros estrenos de series

Películas de estreno en Netflix España

'The Outsider'

Viajaremos a Japón tras la II Guerra Mundial para ver cómo un soldado norteamericano interpretado por Jared Leto tiene que sumergirse en el mundo de la yakuza para pagar una deuda pendiente. Está dirigida por Martin Zandvliet, nominado al Oscar a mejor película de habla no inglesa en 2017 por 'Bajo la arena'.

Estreno 9 marzo

'Aniquilación'

Una película que Paramount creía demasiado intelectual como para darle salida en el mercado internacional, por lo que optó por vender los derechos a Netflix. Es además la nueva película de Alex Garland tras la notable 'Ex Machina' y cuenta con reparto liderado por Natalie Portman y Oscar Isaac. Aclamada por la crítica, cuenta la expedición que realiza un grupo de científicas en una peligrosa región conocida como Área X.

Estreno 12 de marzo

'The Legacy of a Whitetail Deer Hunter'

La nueva colaboración de Danny McBride con el director Jody Hill tras la película 'The Foot Fist Way' y las televisivas 'De culo y cuesta abajo' y 'Vice Principals'. En su reparto también destaca la presencia de Josh Brolin y nos contará la historia de cómo le protagonista de unos vídeos de caza intenta estrechar lazos con su hijo durante un viaje, aunque no tardará en descubrir que esas cosas no se pueden forzar...

Estreno 16 marzo

'Game Over, tío' ('Game Over, Man')

Adam DeVine, Anders Holm y Blake Anderson encabezan esta comedia sobre tres amigos que están a punto de cumplir su sueño y obtener el dinero necesario para hacer su videojuego. El problema llega cuando su benefactor es secuestrado por unos terroristas que exigen un rescate millonario para liberarlo. Holm firma también el guion, mientras que la puesta en escena corre a cargo de Kyle Newacheck ('Workaholics').

Estreno 23 de marzo

'Roxanne Roxanne'

Narra la irrupción de Lolita Shante Gooden en la escena musical del hip-hop a mediado de los años 80. Escrita y dirigida por Michael Larnell, su protagonista cuenta con el rostro de Chanté Adams, aunque merece la pena destacar también la presencia en el reparto del oscarizado Mahershala Ali.

Estreno 23 marzo

'Mi primer combate' ('First Match')

Una adolescente que ha pasado por varias casas de acogida decide que la mejor forma de volver a encontrarse con su padre es empezar a pelearse con chicos en el equipo de lucha libre su instituto. Elvire Emmanuel y Yahya Abdul-Mateen II protagonizan este primer largometraje escrito y dirigido por Olivia Newman.

Estreno 30 de marzo

'Happy Anniversary'

Una pareja interpretada por Noël Wells y Ben Schwartz está celebrando su tercer aniversario cuando deciden evaluar su relación para ver si merece la pena seguir juntos. Escrita y dirigida por Jared Stern, uno de los autores del libreto de la tronchante 'Batman: La LEGO película' ('The LEGO Batman Movie').

Estreno 30 de marzo

Otras películas de estreno

Documentales de estreno en Netflix España

'Flint Town'

Muchos asociarán la localidad norteamericana de Flint a la figura de Michael Moore, pero esta serie documental no está firmado por él. Su premisa es la crisis del agua que tuvo lugar en ese pueblo, considerado uno de los más violentos de Estados Unidos, por una contaminación por plomo en 2014, todo ello a través del punto de vista de la policía del lugar.

Estreno 2 de marzo

'Chicas entre rejas' ('Girls Incarcerated')

Centrado en la experiencia de chicas adolescentes que han de pasar su juventud en prisión. El objetivo es indagar qué supone eso para una mujer.

Estreno 2 de marzo

'Wild Wild Country'

Los líderes de secta son unos personajes tan fascinantes como peligrosos y esta serie documental de seis episodios gira alrededor de uno de ellos que construyó su propia utopía en una localidad situada en el desierto de Oregón. A partir de ahí surgen las divergencias con los habitantes del lugar y varios conflictos que hicieron historia en Estados Unidos.

Estreno 16 de marzo

'Take your Pills'

El consumo de ciertas drogas estimulantes ha aumentado de forma notable en los ámbitos más competitivos y una de las más populares es el Adderall. Este documental explora toda la problemática detrás de ese fenómeno.

Estreno 16 de marzo

'Rapture'

Una serie documental que busca mostrarnos la influencia que el hip-hop tiene en la cultura mundial. Consta de ocho episodios.

Estreno 30 de marzo

Otros documentales

Anthony Joshua: The Road to Klitschko: T1 (1/03/2018)

Big Dreams, Small Spaces: T2 (1/03/2018)

Building Jerusalem: the Making of Modern Rugby: T1 (1/03/2018)

Chronicles of a Champion Golfer: T1 (1/03/2018)

Einsatzgruppen: The Nazi Death Squads: T1 (1/03/201)

Hans Zimmer: Live in Prague (1/03/2018)

Heavy Rescue: 401: T1 (1/03/2018)

Hondros (1/03/2018)

How Safe Is Your House: T1 (1/03/2018)

Kill Hitler! The Luck of the Devil (1/03/2018)

LA 92 (1/03/2018)

Love Your Garden: T3 (1/03/2018)

Maria Sharapova: The Point: T1 (1/03/2018)

Mary Portas: Secret Shopper: T3 (1/03/2018)

Premier League Legends: Series 2 (1/03/2018)

The Mavericks: Season 1 The Mavericks: T1 (1/03/2018)

Women at War 1939-1945 (1/03/2018)

The World's Most Extraordinary Homes: T1 (05/03/2018

Ram Dass: Going Home (8/03/2018)

Ladies First (08/03/2018)

Grand Hotel: Secret of the Nile: T1 (15/03/2018)

VeggieTales in the House: T3 (23/03/2018)

Trump: An American Dream: T1 (30/03/2018)

Estrenos infantiles en Netflix España

'Benji'

Puesta al día de la cinta escrita y dirigida por Joe Camp en 1974. La premisa vuelve a ser la misma: un perro será clave para salvar a los dos niños que le habían acogido previamente y que han sido secuestrados. Este reboot corre a cargo de Brandon Camp -'Love Happens'-, hijo del autor del título original.

Estreno 19 de marzo

Otros estrenos infantiles