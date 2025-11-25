Fracasó con su spin-off del FBI, pero 'The Rookie' no se da por vencida y pone en marcha una nueva serie

Desde la cadena ABC quieren crear una nueva franquicia policíaca y saben que 'The Rookie' es su mayor baza. Tanto es así que llevan tiempo intentando triunfar con algún spin-off del drama policíaco protagonizado por Nathan Fillion. El próximo proyecto acaba de recibir el encargo para realizar su episodio piloto, que viene de la mano del creador de la serie Alexi Hawley.

Manteniendo a premisa de la franquicia, 'The Rookie: North' es la historia de un hombre de mediana edad que se convierte en el novato más longevo de la policía. Eso sí, aquí el cambio que tenemos es que en vez de un paisaje urbano iremos a un ambiente más rural, al departamento de policía de un condado al sur de Seattle, Washington.

Perdiendo el north

Jay Ellis ('Insecure') es el encargado de dar vida a este recluta novato, llamado Alex Holland, cuya vida da un vuelco después de sufrir un violento allanamiento de morada. Será entonces cuando vea en la policía una vocación en la que ha encontrado algo por lo que vale la pena luchar.

'The Rookie: North' llevaba ya un tiempo en los planes de Hawley y en mayo ya tenía un guion realizado, tal como comentó el guionista. Durante este verano se unió al portafolio de proyectos en desarrollo junto a, entre otros, el reinicio de 'Scrubs'. Sin embargo no ha sido hasta ahora que ha trascendido que se aprueba el piloto que, probablemente, se grabará entre este próximo invierno y primavera.

A partir de ahí ya veremos si convence el piloto. Si todo va bien es probable, de hecho, que podamos ver la serie ya en la temporada 2026/2027. De esta manera, podría acompañar a la hipotética temporada 9 de la serie madre. La temporada 8, de hecho, se estrena el próximo 6 de enero de 2026.

No es el primer esfuerzo que tienen en 'The Rookie' por sacar un spin-off. En 2022 pudimos ver 'The Rookie: Feds', que giraba en torno a Niecy Nash-Betts como la recluta más vieja del FBI. Sin embargo, los sueños de empezar a crear una franquicia televisiva se dieron de bruces con la realidad: fue un fracaso y fue cancelada tras una única temporada.

