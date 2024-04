La franquicia que renovó por completo el género policíaco se extingue de nuevo. Cancelan 'CSI Vegas' y no tendrá temporada 4

La racha de renovaciones tenía que acabar en algún momento y desde la cadena estadounidense CBS no ha tenido tanta paciencia y han anunciado que cancelan 'CSI Vegas' (o 'CSI Las Vegas' en su paso por Telecinco), la serie secuela de la mítica 'CSI', tras tres temporadas. En España se emite también en Star.

Esto implica la segunda extinción de una franquicia que renovó por completo el enfoque de las series policíacas y dio inicio a la era de los procedimentales, una evolución de lo episódico (el caso/misterio de la semana) en el que lo importante es dar peso a los entresijos de la investigación.

Concretamente, en esta saga, las pruebas forenses que seguimos fielmente en 'CSI' (2000-2015), 'CSI Miami' (2002-2012), 'CSI: Nueva York' (2004-2013) y la "hermana fea" de la saga 'CSI: Cyber' (2015-2016). Fue esta última la encargada de apagar las luces de las CSI. Luces que no volverían a encenderse en cinco años.

Estrenada en 2021, 'CSI Vegas' fue el modo de celebrar los más veinte años de la saga, regresando a unas renovadas oficinas antaño ocupadas por Grissom y compañía con una suerte de secuela/spin-off/reunión de la serie original. De hecho, la primera temporada contó con la presencia de Jorja Fox como Sara Sidle y William Petersen como Gil Grissom.

Despidiendo la serie

Ya en la segunda temporada veríamos de nuevo a la Catherine de Marg Helgenberger, quien se incorporaría a una serie protagonizada por Paula Newsome, Matt Lauria y Mandeep Dhillon, entre otros. Un reparto que ha querido despedirse de los fans de la serie.

«Lo hicimos todo por vosotros», comentó a los fans, Helgenberger en sus redes sociales. «Voy a echar de menos a mis compañeros en resolver crímenes», completa la actriz. En términos similares se expresó su compañero de reparto Lex Medlin: «Sobre todo echaré de menos a Beau. Era muy divertido de interpretar.»

Junto a esta cancelación, también ha venido la de 'So help me Todd', comedia dramática de abogados protagonizada por Marcia Gay Harden y Skylar Astin sobre una madre que decide contratar a su hijo, la oveja negra de la familia, como investigador en su bufete de abogados. La serie, finalmente, se ha quedado en dos temporadas.

