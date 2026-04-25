Helena Bonham Carter abandona la temporada 4 de 'The White Lotus' tras una semana de rodaje. Lo más curioso de todo es que su personaje será reescrito

Hace cosa de dos meses os informamos de los últimos fichajes que se habían incorporado al reparto de la cuarta temporada de 'The White Lotus', una serie que se ha ganado por méritos propios el estado de culto y que ya reúne frente a la pequeña pantalla a una legión de fans ansiosos de crímenes, misterio y mala baba año tras año. Pues bien, nada más arrancar su rodaje, la nueva tanda de episodios del título de HBO acaba de sufrir un cambio de planes tan extraño como inesperado.

Borrón y cuenta nueva

Tal y como ha informado Deadline en exclusiva, Helena Bonham Carter, una de las primeras actrices en subirse al barco de la temporada, ha abandonado súbitamente la producción después de poco más de una semana de filmación. Los motivos, según un representante de HBO que ha dado explicaciones al medio que ha publicado la noticia originalmente, han sido los siguientes:

Con el rodaje de la cuarta temporada de The White Lotus recién comenzado, una vez en el set ha sido evidente que el personaje creado por Mike White para Helena Bonham Carter no encajaba una vez en el set. En consecuencia, el papel ha sido replanteado, está siendo reescrito y se le asignará una nueva actriz en las próximas semanas. HBO, los productores y Mike White lamentan no poder trabajar con ella, pero siguen siendo fervientes admiradores y esperan de todo corazón colaborar con la legendaria actriz en otro proyecto próximamente.

Quien siga frecuentemente los entresijos de la industria hollywoodiense podría tener la sensación de que estas palabras intentan suavizar una situación bastante más delicada que un "vaya, pues esto no funciona". Mike White es conocido por ser particularmente meticuloso con la creación de sus personajes y la asignación de estos a intérpretes concretos, por lo que resulta poco probable que, tras las lecturas de guion y las pruebas de cámara de rigor, no se hayan percatado de los problemas con el personaje de Bonham Carter hasta que han pasado nueve días de rodaje.

Jugando la carta de la especulación, tenemos varias alternativas que explicarían la situación. Parece claro que la actriz era la única capaz de interpretar al personaje en cuestión, de ahí que su salida de la producción implique una reescritura; algo que invita a pensar en que el problema podría haber estado relacionado directamente con ella y algún conflicto con su método, sus exigencias, su comportamiento o su dinámica con sus compañeros de reparto, y no con el rol.

Cuesta creer que en HBO se arriesgarían a tener desavenencias con una actriz de la talla de Helena Bonham Carter sin un motivo de peso que han sido incapaces de solventar. Según fuentes de Deadline, eso sí, después de que Carter rodase sus primeras escenas, White sintió que su personaje, fundamental para la historia de la temporada, no era lo que debería ser.

El rodaje de la cuarta 'The White Lotus', por el momento, continúa en la Riviera francesa tras algunos ajustes en las fechas de producción.

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