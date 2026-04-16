'The White Lotus' ha empezado el rodaje de su temporada más cinéfila. Ya sabemos de qué tratará, y todo el mundo estará hablando de ella dentro de un mes

Cuando Mike White empezó a hacer 'The White Lotus' no era un nombre tan reconocido en la industria. De hecho, muchos le conocíamos más por su participación en 'Survivor' y 'The Amazing Race' que por sus obras. Sin embargo, en 2021 se convirtió en uno de los niños mimados de HBO, y tras tres temporadas en las que la fama de la serie no ha hecho más que subir y subir, ya sabemos por fin con qué nos fascinará en la cuarta entrega, que acaba de empezar su rodaje.

Because I Cannes

La temporada 4 de 'The White Lotus', que ya se graba en la Riviera Francesa, tendrá lugar durante el festival de Cannes a lo largo de una semana donde, como viene siendo habitual, se mezclarán los invitados del hotel con los empleados del mismo. De hecho, si tienes curiosidad por visitar los lugares donde se ruede, ya puedes ir reservando plaza en el Airelles Château de la Messardière (White Lotus du Cap) y el Hôtel Martinez (White Lotus Cannes). Pista: no será barato.

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¿Y eso qué significa? Pues que, efectivamente, el equipo al completo estará rodando escenas durante el festival de Cannes real, e incluso habrá, como poco, una alfombra roja por la que pasará el reparto, según Variety. Si 'The Studio' va a parodiar el Festival de Venecia, solo podemos imaginar que Mike White le va a clavar el diente hondo a La Croisette.

Queda un mes exacto para el festival de Cannes, que tendrá lugar entre el 12 y el 23 de mayo, y ya habrá un motivo más para echar un vistazo en las alfombras rojas más allá de encontrarnos con los protagonistas de las películas que van a definir 2026 y 2027. ¡Que empiece el juego de asesinatos!

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