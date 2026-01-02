'The White Lotus'. Todo lo que sabemos de la temporada 4 de la estupenda antología de HBO

Ya ha pasado un tiempo desde que hiciéramos las maletas y nos despidiésemos de Tailandia sin saber a ciencia cierta dónde encontraremos a un nuevo grupo de ricachones en la temporada 4 de 'The White Lotus'. La antología vacacional de HBO regresará próximamente y vamos a repasar lo que sabemos.

La ambientación

Prácticamente, más importante que la trama para esta nueva temporada, que es básicamente secundario, lo que nos importa más de los nuevos episodios de la serie es el destino vacacional. En esta ocasión nos toca algo bastante cerca con un regreso a Europa. La temporada 4 de 'The White Lotus' transcurrirá en Francia.

Eso sí, todavía el exactamente dónde del hexagonal país vecino nos es desconocido. Al menos de manera más o menos oficial. Por un lado, Mike White dejó caer en varias entrevistas sus ganas de descansar un poco de playa, lo que apuntaría o bien a los Alpes franceses o bien a grandes ciudades como París. Por el otro, se ha visto a localizadores de HBO buscando localizaciones tanto en la capital gala como en la Costa azul.

Hay otro factor a tener en cuenta: en octubre se supo que el acuerdo con la cadena hotelera Four Seasons, con los que colaboran cada temporada, no se habría renovado todavía. Algo que ampliaba bastante las posibilidades. Sin embargo, los fans más oteadores de la serie aseguran que el hotel elegido sería el Hôtel du Cap-Eden-Roc, en Antibes, a mitad de camino entre Cannes y Niza.

El reparto

Tras una temporada larga sin noticias, ya tenemos a los primeros fichajes para estos nuevos episodios. Alexander Ludwig (Vikingos) y AJ Michalka (Los Goldberg) son, de momento, los únicos nombres confirmados para la temporada 4. Y digo confirmados porque desde hace tiempo se viene hablando de la presencia de Helena Bonham Carter como cabeza de cartel.

Por otro lado, no sería de extrañar el regreso de algún personaje ya visto. Habría que ver si Mike White quiere continuar un poco la, digamos, trama legado y volveremos a ver a Jon Gries como Greg/Gary, el único que ha estado en las tres temporadas de la serie hasta la fecha. Opciones hay, en ese sentido, de tener también a Charlotte Le Bon como Chloe, aprovechando además que es francocanadiense.

La producción

Aquí, digamos, ha habido una discrepancia entre HBO y Mike White, con los primeros queriendo haberse puesto con la nueva temporada prácticamente después del final de la tercera. Algo a lo que se plantó el creativo, que necesitaba un tiempo para estar en casa. Teniendo en cuenta que están en plena fase de casting, no sería de extrañar que la producción arrancase la próxima primavera de 2026.

De hecho, si seguimos con la pista del rodaje en Antibes, el hotel presuntamente elegido no tiene fechas disponibles en todo el verano. Claro, hay que tener en cuenta por un lado el carácter exclusivo del hotel y por otro que, al menos en mayo parte de la reserva puede ser debida al Festival de Cannes. Sabemos, además, que durante el rodaje los actores prácticamente viven en el hotel por lo que necesitan tener acceso exclusivo.

Sea o no ese hotel, el caso es que el rodaje suele abarcar tres meses por lo que, si dura todo el verano, probablemente no veamos la temporada 4 hasta 2027.

