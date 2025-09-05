HOY SE HABLA DE
'The White Lotus' hace las maletas y planea un regreso a Europa para su temporada 4. Y los destinos que hay sobre la mesa son muy prometedores

Vuelven las vacaciones y un nuevo crimen

'The White Lotus'
'The White Lotus' volverá a Europa en su temporada 4. Después de trasladarse a Tailandia en su anterior entrega, la exitosa serie antológica de HBO creada por Mike White viajará a Francia en sus siguientes episodios. Aunque el estudio no ha confirmado oficialmente la ubicación, se ha revelado que la producción se trasladará al país europeo después de haber explorado resorts de lujo en Hawái, Italia y la mencionada Tailandia en las tres primeras temporadas.

Las opciones sobre la mesa

Según ha revelado Deadline, la trama se podría desarrollar en el prestigioso Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, en la Riviera Francesa, que por su cercanía a Cannes mantiene fuertes vínculos con Hollywood. Sin embargo, no hay nada cerrado y la serie podría combinar varios hoteles a lo largo de la temporada. HBO mantiene una alianza con la cadena Four Seasons, propietaria tanto del Cap-Ferrat como del Hotel George V en París y del resort de Megève, en los Alpes, por lo que todo indica a que la trama acabe transcurriendo en esa localización.

Cada una de estas opciones implicaría un giro interesante: Cap-Ferrat sería la elección más cercana al espíritu de las temporadas anteriores, París trasladaría la historia a un entorno urbano —más romántico y pintoresco— y Megève supondría un cambio radical hacia un paisaje de montaña y nieve. Sin embargo, esta última opción se antoja poco probable, dado que White ha rechazado en el pasado escenarios fríos y de esquí.

Tras arrasar con 23 nominaciones al Emmy con su tercera temporada, 'The White Lotus' mantiene en vilo a sus fans sobre qué lugar servirá de telón de fondo para las nuevas intrigas y asesinatos. Lo último que se sabe por parte de White es su broma al final de la temporada pasada, cuando dijo que su intención era “alejarse del ruido de las olas”.

Ver 4 comentarios

