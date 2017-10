Jesse Custer podrá continuar su viaje: 'Preacher' es renovada por una tercera temporada

Seth Rogen, co-creador de la serie, ha confirmado que 'Preacher' tendrá tercera temporada en AMC. Nada hacía pensar que su continuidad estaba en el aire, pero hace ya más de un mes que la segunda había llegado a su fin y algunos quizá habían empezado a preocuparse, pero ya pueden dejar de hacerlo.

Lo que no se ha concretado por el momento es cuántos episodios tendrá esta tercera temporada. Recordemos que la primera constó de diez capítulos, aumentándose hasta los trece para la segunda. Lo más probable es que sigan con trece, pero igual AMC nos sorprende -aunque en nuestro país está en manos de HBO España-. De lo que no hay duda es de que su estreno tendrá lugar en 2018, aunque aún falta por concretar la fecha exacta.

Salvo sorpresas de última hora, Sam Catlin, que creó la serie junto a Rogen y Evan Goldberg, seguirá ejerciendo como showrunner de 'Preacher' en esta tercera temporada, mientas que que Dominic Cooper, Ruth Negga y Joseph Gilgun volverán a dar vida a Jesse Custer, Tulip y Cassidy. Imagino que no tardaremos mucho en conocer los nuevos fichajes, pero por el momento no se ha anunciado nada al respecto.

Por cierto, la segunda temporada de 'Preacher' perdió un 30% tanto en los ratings como en el número de espectadores en directo respecto a la primera. Es habitual que las series vayan perdiendo seguimiento, pero que los fans no se confíen demasiado para la tercera si no quieren que cuando toque hablar de la cuarta temporada de esta adaptación del cómic de Garth Ennis y Steve Dillon no sea para decir que jamás existirá...

