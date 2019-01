Sin 'Juego de Tronos', estas fueron las series más descargadas de 2018

'Juego de Tronos' había encabezado durante seis años consecutivos la lista de las 10 series más "descargadas" del año que realiza la web Torrent Freak. Sin embargo, la serie de HBO no tuvo nueva temporada en 2018, por lo que estaba claro que iba a perder el liderato y finalmente ha sido 'The Walking Dead' la que se ha aprovechado de su ausencia para conseguir el número 1.

La lista se realiza a partir de las descargas a través de BitTorrent, por lo que no nos da una visión completa, ya que hay multitud de medios por los que cualquiera puede hacerse con los episodios de sus series favoritas por esa vía. No obstante, sí que resulta bastante ilustrativo y a continuación os dejamos el Top 10 completo de las series más "descargadas" de 2018:

Tanto 'The Walking Dead' como 'The Flash' y 'The Big Bang Theory' suben una posición respecto al año pasado, por lo que en las tres primeras posiciones podría decirse que no hay realmente cambios. En cambio, 'Vikings' sube cuatro puestos y 'Titans' se convierte en la novedad de 2018 más popular entre los que todavía siguen descargando series a través de BitTorrent. Recordemos además que la serie de DC Universe no se estrenó hasta el 12 de octubre, por lo que en condiciones normales igual estaría más arriba.

Eso sí, no os creáis que 'Juego de Tronos' ha desaparecido mágicamente pese a no contar con episodios de estreno, ya que la lista tiene en cuenta únicamente los capítulos emitidos por primera vez en 2018. De no ser así, es probable que incluso siguiera ocupando la primera posición...