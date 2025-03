Kelsey Grammer no se da por vencido con 'Frasier' a pesar de su estrepitoso fracaso y amenaza con una temporada 3

A veces hay que dejar las cosas irse pero Kelsey Grammer no está preparado para despedirse de 'Frasier'. Meses después de la cancelación del revival, que en España hemos podido ver a través de SkyShowtime, el actor se ha mostrado bastante esperanzado en torno a la posibilidad de que tengamos una temporada 3 en otro canal o plataforma.

«Hay una mejor casa para ella», asegura el actor hablando con New York Post mientras echa la culpa a la falta de promoción por parte de Paramount+, «ellos no querían realmente promocionar o gastar mucho tiempo en eso.» Para Grammer, la culpa del fracaso es que básicamente desde la plataforma no sabían qué hacer con ella.

Suélteme el brazo, Grammer

Y es que el cambio de administración en la compañía entre el momento de vender la serie y el momento de tenerla a punto fue, para el actor, uno de los motivos por los que esta nueva 'Frasier' solo tuvo dos temporadas. Grammer está seguro de que si se mudan a otra casa lograrán atraer mayor público y agregarlo al que ya tenían.

De momento, eso sí, todo queda en palabras. Sí que es verdad que ya cuando se anunció la cancelación supimos que la idea de CBS Studios era intentar vender la serie a otra cadena y si nos fiamos de Grammer, parece que van por buen camino y tendríamos, al menos, una tercera temporada. Intentando, además, no quedarse ahí y cumplir con el sueño de hacer al menos 100 episodios.

Esta nueva 'Frasier' nos presentaba al televisivo psicólogo intentando cumplir uno de sus sueños de convertirse en profesor de universidad reconectando, de paso, con su hijo. El reparto principal contaba con Jack Cutmore-Scott, Nicholas Lyndhurst, Toks Olagundoye, Jess Salgueiro y Anders Keith.

