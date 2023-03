'L: Generación Q' no tendrá temporada 4: la secuela de la serie lésbica es cancelada, pero ya hay planes para continuar la franquicia

Una de cal y otra de arena, como se suele decir. La cadena estadounidense Showtime ha anunciado que no renovará 'L: Generación Q' (The L Word: Generation Q) por una temporada 4. La noticia llega un par de meses después del final de la tercera temporada y en pleno proceso de transformación del canal para mimetizarse más en el ecosistema Paramount.

De hecho, quitando los anunciados spin-offs de 'Dexter' y 'Billions', desde la cadena llevan desde el pasado enero sin anunciar ni una sola renovación que no se supiera ya. Sin embargo, eso no significa que desde Showtime no quieran explorar más del universo lésbico y queer creado por Ilene Chaiken.

Y es que, según Deadline, se estaría trabajando en un reboot de la serie original ('The L Word', emitida entre 2004 y 2009) que contaría con Chaiken y que saltaría de California a un nuevo grupo de mujeres que viven en Nueva York. De momento, está en fase temprana de desarrollo.

Estrenada en 2019, y aquí la podemos ver vía Movistar Plus+, 'L: Generación Q' cuenta con un reparto formado por Jennifer Beals, Leisha Hailey, Kate Moening, Arienne Mandi, Leo Sheng, Jacqueline Toboni, Rosanny Zayas, Sepideh Moafi, Jordan Hull y Jamie Clayton.