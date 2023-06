Es Magic Johnson vs. Larry Bird en el tráiler de la temporada 2 de 'Tiempo de victoria', que ya tiene fecha de estreno en HBO

Aprovechando el último encuentro de las Finales de la NBA, HBO ha desvelado la fecha de estreno y un primer tráiler para la segunda temporada de su drama baloncestístico 'Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers' ('Winning Time: The Rise of the Lakers Dinasty'). Los nuevos episodios aterrizarán a partir del 6 de agosto (al día siguiente en España) y nos llevarán a una nueva década.

Nueva década

Tras terminar en las finales de 1980, estos nuevos episodios nos llevarán a esos primeros años de la década, terminando en 1984. En el centro, según vemos tanto en el tráiler como en la sinopsis facilitada por el canal, el enfrentamiento en la cancha entre Magic Johnson (Quincy Isaiah) y Larry Bird (Sean Patrick Small). Lakers contra Celtics.

Al igual que en la temporada inicial, esta temporada 2 cuenta con un reparto bastante amplio con John C. Reilly, Adrien Brody, Jason Clarke, Gaby Hoffmann, Jason Segel, Hadley Robinson, DeVaughn Nixon, Solomon Hughes, Tamera Tomakili, Brett Cullen, Stephen Adly Guirgis, Spencer Garrett, Molly Gordon, Joey Brooks, Delante Desouza, Jimel Atkins, Austin Aaron, McCabe Slye, Thomas Mann, Gillian Jacobs, Michael Chiklis y Rob Morgan, entre otros.

Basada en el libro de Jeff Pearlman 'Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s', Max Borenstein es el showrunner y cocreador junto a Jim Hecht de la serie, que fue apadrinada por Adam McKay, que dirigió su piloto. En las labores de dirección se encuentra, entre otros, Salli Richardson-Whitfield.

Si bien 'Tiempo de victoria' es una ficción deportiva vibrante, su primera temporada tenía un estilo algo sobrecargado, haciendo que el resultado final fuese un tanto "embarrado". Habrá que ver qué hacen con esta nueva temporada porque creo que la historia de esa generación de Los Angeles Lakers es fascinante.

