'Manifest' ha sido cancelada: la serie de misterio sobrenatural no tendrá temporada 4

Era una de las series que se quedaban en el tintero tras los upfronts del pasado mayo y en NBC han tardado un poco más de la cuenta en decidir el destino de su drama: 'Manifest', que se puede ver en HBO España ha sido cancelada tras tres temporadas.

La noticia, aunque llega solo la semana después de ver el final de dicha temporada, se ha anunciado en vísperas de que venciese el plazo para decidir la renovación de los contratos del reparto. La serie de género se une a otras cancelaciones como 'La extraordinaria playlist de Zoey' y 'Debris'.

Además, la cancelación, a pesar de ser previsible en cuanto a cifras de audiencia, ha pillado desprevenido a sus responsables. O, al menos Jeff Rake, su showrunner realizó un final bastante abierto, con su cliffhanger incluido, en una clásica jugada para intentar vender una nueva temporada. El plan original de Rake (y así fue vendido a NBC) era hacer seis temporadas.

Algo que ha quedado en aguas de borrajas salvo que alguien se interese en rescatarla. Jeff Rake, por su parte, no pierde la esperanza al respecto:

My dear Manifesters,



I’m devastated by NBC’s decision to cancel us. That we’ve been shut down in the middle is a gut punch to say the least. Hoping to find a new home. You the fans deserve an ending to your story. Thanks for the love shown to me, cast, and crew. #savemanifest