Una de las muertes más violentas de 'Vikingos' incluyó un foso de serpientes. El truco es que eran de verdad

Nota: El texto contiene spoilers de la cuarta temporada de 'Vikingos'

Si le preguntásemos a cualquier fan de 'Vikingos', hay muchas posibilidades de que nos dijera que su episodio favorito es el 15 de la cuarta temporada. 'Todos Sus ángeles' vino coronado con la brutal muerte de Ragnark Lothbrok, quien pasa la mayor parte del episodio encerrado en una jaula hasta que es condenado a sufrir el ataque de serpientes, negado a doblegarse a aquellos que le pedían arrepentirse de sus pecados.

Travis Fimmel y un pozo con serpientes

Es toda una secuencia dolorosa de presenciar y muy potente dramáticamente que le permite a Travis Fimmel lucirse como pocas. Si también parece una escena muy realista es porque lo que vemos en pantalla es real: el actor realmente estuvo metido en un pozo con serpientes.

Algo que aterrorizaría a cualquier intérprete no molestó demasiado al protagonista de la serie. Lo contó el director Ciaran Conelly, que afirmaba que: "lo alucinante de Travis Fimmel es que es australiano, creció en una granja en Australia y está muy acostumbrado a serpientes". El episodio solo necesitó de efectos especiales para primeros planos donde vemos a serpientes mordiéndole y envenenándole, pero por lo demás estaban encima suya, deslizándose por su cuerpo.

Más allá de superar el miedo que pudiera tener, el actor no estaba obviamente en un peligro real de envenenamiento. Los expertos en serpientes viendo la serie podrían apreciar que las especies en el foso con él eran pequeñas y no venenosas. Esto no quita que entre una cosa y otra la pasara canutas. Llovió durante todo el día de rodaje, y tuvo que pasar 40 minutos suspendido en una jaula para interpretar la escena.

Es uno de esos casos en los que la serie se apoya en el mito y no en la realidad. Si bien aún se debate si Ragnar Lothbrok existió de verdad o solo fue una figura literaria, más claro que eso parece que no pudiera tener esa muerte que también narran sus sagas. En la historia británica no hay documentadas ejecuciones por fosos de serpientes, pero cuando se escribieron las historias de Ragnar probablemente pensaron que era tan espectacular como cuando hicieron la serie.

En Espinof | Hace una década 'Vikingos' nos dejó uno de sus mejores momentos. El episodio más ambicioso de la serie fue una batalla televisiva para el recuerdo

En Espinof | 'Vikingos' dejó tan agotado a su protagonista que no quería volver a televisión. Solo una cosa lo consiguió