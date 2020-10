'Más Muppets que nunca': la nueva serie de los teleñecos para Disney+ llegará a España en noviembre

Era cuestión de tiempo. En estos días difíciles algo mágico tenía que pasar para que la sonrisa volviese a nuestros apesadumbrados rostros. Bien, la solución a nuestras plegarias está en Disney+,que tiene a punto 'Más Muppets que nunca', la nueva serie de nuestros personajes favoritos.

El regreso de nuestros amigos peludos

'Más Muppets que nunca' es la primera serie de The Muppets Studio, y constará de momento de una temporada de seis episodios, donde los personajes deberán sortear mil y un obstáculos, distracciones y complicaciones que la pandilla para llevar a cabo para lograr triunfar entre sus invitados y el público habitual de los héroes de felpa.

Han sido muchos y constantes los intentos de asentar a los personajes en la cultura actual de consumo, pero no siempre ha salido como debería. Lejos queda ya la magnífica película de James Bobin, que no contó con una secuela a la altura, así como la última apuesta catódica en formato 'The Office'.

Ahora, con seis episodios semanales de 30 minutos de duración y el apoyo de la todopoderosa plataforma del ratón Mickey, Yoda y Marvel, seguro que el impacto será mucho mayor y serán millones de nuevas mentes de espectadores las que se arrimen por primera vez a los Muppets. Ahora solo falta esperar que esté a la altura.